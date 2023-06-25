英國男模慳錢到土耳其做牙齒貼片　8個月後一口「鯊魚牙」要全棚剝走

記者鄒慈芸／綜合報道

一名22歲英國男模詹姆斯（Jack James）為了讓自己的牙齒看起來更整齊，去年9月特地飛到土耳其，花費3000英鎊（約29.9萬港元）進行牙齒貼片療程，沒想到8個月後牙齒卻出現化膿流血現象，變成滿口「鯊魚牙」，修復手術要價高達2萬英鎊（約19.9萬港元）。

牙齦出血和呼吸困難

詹姆斯表示，當初為了讓自己在鏡頭前看起來更完美，才決定進行牙齒貼片，但是在英國的手術費用太高昂，所以他選擇到土耳其伊斯坦堡接受療程，原先他對結果相當滿意，還到處向朋友炫耀他的牙齒「看起來很棒」。

然而到了今年5月，他突然發現自己難以使用牙線，伴隨而來的，還有牙齦出血和呼吸困難的症狀，緊急預約牙醫後，被醫生告知他因為牙齒發炎感染而導致牙膿瘍，現在的牙齒狀況可說是「一團糟」，要進行修復的話，費用高達2萬英鎊（約19.9萬港元）。