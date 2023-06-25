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國際
2023-06-25 18:00:51

英國男模慳錢到土耳其做牙齒貼片　8個月後一口「鯊魚牙」要全棚剝走

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男模做完牙齒貼片療程8個月後，卻發現自己變成滿嘴「鯊魚牙」。（示意圖／Pixabay）

記者鄒慈芸／綜合報道

一名22歲英國男模詹姆斯（Jack James）為了讓自己的牙齒看起來更整齊，去年9月特地飛到土耳其，花費3000英鎊（約29.9萬港元）進行牙齒貼片療程，沒想到8個月後牙齒卻出現化膿流血現象，變成滿口「鯊魚牙」，修復手術要價高達2萬英鎊（約19.9萬港元）。

牙齦出血和呼吸困難

詹姆斯表示，當初為了讓自己在鏡頭前看起來更完美，才決定進行牙齒貼片，但是在英國的手術費用太高昂，所以他選擇到土耳其伊斯坦堡接受療程，原先他對結果相當滿意，還到處向朋友炫耀他的牙齒「看起來很棒」。

然而到了今年5月，他突然發現自己難以使用牙線，伴隨而來的，還有牙齦出血和呼吸困難的症狀，緊急預約牙醫後，被醫生告知他因為牙齒發炎感染而導致牙膿瘍現在的牙齒狀況可說是「一團糟」，要進行修復的話，費用高達2萬英鎊（約19.9萬港元）。

原本的牙齒被磨去了許多

詹姆斯補充，當牙醫把他的牙齒貼片取下時，可以看到他原本的牙齒被磨去了許多，成為了尖刺狀，「我看起來就像恐怖電影裏的鯊魚」，致電土耳其的診所後，對方卻概不認帳，僅告知需付費才能修好。

最後詹姆斯花了4500英鎊（約44, 797港元），回到原先的土耳其診所，將真牙全部拔除後，裝上假牙再貼上貼片，他也以自身告誡大家，在進行任何醫美療程前，都要先做足功課，才不會傷了荷包又傷身。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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