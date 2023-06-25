英國男模慳錢到土耳其做牙齒貼片　8個月後一口「鯊魚牙」要全棚剝走

記者鄒慈芸／綜合報道
一名22歲英國男模詹姆斯（Jack James）為了讓自己的牙齒看起來更整齊，去年9月特地飛到土耳其，花費3000英鎊（約29.9萬港元）進行牙齒貼片療程，沒想到8個月後牙齒卻出現化膿流血現象，變成滿口「鯊魚牙」，修復手術要價高達2萬英鎊（約19.9萬港元）。
牙齦出血和呼吸困難
詹姆斯表示，當初為了讓自己在鏡頭前看起來更完美，才決定進行牙齒貼片，但是在英國的手術費用太高昂，所以他選擇到土耳其伊斯坦堡接受療程，原先他對結果相當滿意，還到處向朋友炫耀他的牙齒「看起來很棒」。
然而到了今年5月，他突然發現自己難以使用牙線，伴隨而來的，還有牙齦出血和呼吸困難的症狀，緊急預約牙醫後，被醫生告知他因為牙齒發炎感染而導致牙膿瘍，現在的牙齒狀況可說是「一團糟」，要進行修復的話，費用高達2萬英鎊（約19.9萬港元）。
原本的牙齒被磨去了許多
詹姆斯補充，當牙醫把他的牙齒貼片取下時，可以看到他原本的牙齒被磨去了許多，成為了尖刺狀，「我看起來就像恐怖電影裏的鯊魚」，致電土耳其的診所後，對方卻概不認帳，僅告知需付費才能修好。
最後詹姆斯花了4500英鎊（約44, 797港元），回到原先的土耳其診所，將真牙全部拔除後，裝上假牙再貼上貼片，他也以自身告誡大家，在進行任何醫美療程前，都要先做足功課，才不會傷了荷包又傷身。
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