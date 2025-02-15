英國男誤丟硬碟痛失8億美元比特幣　擬買下堆填區搜索

英國一名男子不慎把記錄比特幣私鑰資料的硬碟給丟掉，據悉如今這筆比特幣的價值已經接近8億美元（約62.3億港元），男子在與當地政府進行多年訴訟後，現在竟考慮要買下垃圾堆填區，以取回硬碟。

當時值900萬美元

據CNN報道，2013年，英國威爾斯一名男子豪威爾斯 (James Howells) 在清理房間時不小心扔掉了一個硬碟，他以為那是一塊沒有任何資料的空白硬碟，但隨後他才發現，裏頭其實有他購買比特幣的私鑰。隨着時間過去，豪威爾斯所挖掘的比特幣價值，已經從當時的900萬美元（約7,006萬港元）飆升至近8億美元（約62.3億港元）。

由於每筆比特幣交易都會產生一組私鑰，即每個比特幣錢包的秘密數據，用以證明該交易來自該錢包。如果不知道私鑰，豪威爾斯就無法存取他多年前挖掘的比特幣。