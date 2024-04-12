英國皇家郵政調查中國製假郵票流入

英國傳媒報道，當地人投訴在一般商店購買的郵票，被指為偽造的投訴近期增加，並令他們因此而要支付多5英鎊作為使用偽冒郵票的罰款。有英國的國會議員就指，這些偽造的郵票來先中國。 英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）向英國廣播公司（BBC）的節目表示，這些假郵票「背後來自中國」。報道指出，近期有不少的投訴，表示他們從合法的商店所購入的郵票，被指是偽造，導致收件人需要為此支付多5英鎊。英國皇家郵政就表示，他們正努力阻止假郵票的流通。當局就提醒消費者，要留意郵票的邊沿可能有奇怪的孔、表面的光澤以及顏色的變化。

而英國的《每日郵報》追查發現，有4間中國公司每星期提供100萬張假郵票，並以每張4便士的價錢售往英國。報道指，這些假郵票透過多個網頁進行銷售，亦有一些小商戶未發現是假冒而購入販賣。有消費者就表示，他們是從當地便利店的郵局購入那些偽冒的郵票：「我寄了一封給我兒子，他今個月稍後時間跟我說謝謝，但不幸是還被要求付多5鎊。」 皇家郵政總監承認仿真度高 英國一個智庫創辦人就表示：「我們不知道中國政府有沒有參與其中，但可以知道是來自中國的公司。」 英國商業大臣和郵政大臣霍林雷克（Kevin Hollinrake）就表示：「關鍵是我們要阻止這些假郵票流入英國的供應鏈。皇家郵政應採取一切可能的行動阻止它流通，並且要找出它們來自何處以及如何進入我們的市場。」