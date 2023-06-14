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國際
2023-06-14 13:03:49

英國研究：年輕世代棄傳統媒體 多數藉網紅獲得新聞

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TikTok是報告中增長速度最快的社交網絡。(資料圖片)

TikTok是報告中增長速度最快的社交網絡。(資料圖片)

路透新聞學研究所周二(13)發表的年度報告顯示，TikTok網紅和名人日漸取代記者，成為年輕世代的主要新聞來源。

年輕人關注名人與網紅

報告指出，55%TikTokSnapchat用戶，以及52%Instagram(IG)用戶從「名人」那裡取得新聞。這些社交平台大受年輕人歡迎，而從這些平台上的主流媒體和記者那裡取得新聞的比例則是33%42%

這些數據是根據英國牛津大學「路透新聞學研究所」訪問46國約9.4萬人所得。報告指出，比起TikTokIGSnapchat等平台上的記者，受眾更關注名人、網紅和社交網名人。

不到半數人對新聞有濃厚興趣

TikTok是報告中增長速度最快的社交網絡，18歲至24歲的族群中20%的人透過TikTok獲得新聞，比去年增加5個百分點。不到半數的受訪者對新聞表達濃厚興趣，比2017年調查的6成大幅下降。

報告顯示，52%的Instagram用戶從「名人」那裡取得新聞。(資料圖片)

報告顯示，52%的Instagram用戶從「名人」那裡取得新聞。(資料圖片)

千禧世代棄傳統網站

報告指出：「雖然主流新聞工作者經常在TwitterFacebook上引領話題，卻苦於在InstagramSnapchatTikTok等較新的網絡平台上吸引注意力。」

報告主要作者紐曼(Nic Newman)表示，對年輕人來說，「新聞」不只是傳統上關注政治和國際關係的焦點，而是「各行各業正在發生的任何新鮮事：體育、娛樂、名人八卦、時事、文化、藝術、科技等」。

路透研究所主任尼爾森(Rasmus Kleis Nielsen)在報告的序言中指出，與一個世代前從紙本新聞轉為數碼新聞的變化相比，這樣的轉變呈現出新聞業出現「更為根本上的變化」，而「沒有合理的理由預期2000年世代出生的人，只因他們年紀增長就會突然偏好老式網站，當然廣播和印刷就更不用提了。」

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