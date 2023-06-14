英國研究：年輕世代棄傳統媒體 多數藉網紅獲得新聞

路透新聞學研究所周二(13日)發表的年度報告顯示，TikTok網紅和名人日漸取代記者，成為年輕世代的主要新聞來源。

年輕人關注名人與網紅

報告指出，55%的TikTok和Snapchat用戶，以及52%的Instagram(IG)用戶從「名人」那裡取得新聞。這些社交平台大受年輕人歡迎，而從這些平台上的主流媒體和記者那裡取得新聞的比例則是33%至42%。

這些數據是根據英國牛津大學「路透新聞學研究所」訪問46國約9.4萬人所得。報告指出，比起TikTok、IG和Snapchat等平台上的記者，受眾更關注名人、網紅和社交網名人。

不到半數人對新聞有濃厚興趣

TikTok是報告中增長速度最快的社交網絡，18歲至24歲的族群中20%的人透過TikTok獲得新聞，比去年增加5個百分點。不到半數的受訪者對新聞表達濃厚興趣，比2017年調查的6成大幅下降。