英國研究：年輕世代棄傳統媒體 多數藉網紅獲得新聞

路透新聞學研究所周二(13日)發表的年度報告顯示，TikTok網紅和名人日漸取代記者，成為年輕世代的主要新聞來源。
年輕人關注名人與網紅
報告指出，55%的TikTok和Snapchat用戶，以及52%的Instagram(IG)用戶從「名人」那裡取得新聞。這些社交平台大受年輕人歡迎，而從這些平台上的主流媒體和記者那裡取得新聞的比例則是33%至42%。
這些數據是根據英國牛津大學「路透新聞學研究所」訪問46國約9.4萬人所得。報告指出，比起TikTok、IG和Snapchat等平台上的記者，受眾更關注名人、網紅和社交網名人。
不到半數人對新聞有濃厚興趣
TikTok是報告中增長速度最快的社交網絡，18歲至24歲的族群中20%的人透過TikTok獲得新聞，比去年增加5個百分點。不到半數的受訪者對新聞表達濃厚興趣，比2017年調查的6成大幅下降。
千禧世代棄傳統網站
報告指出：「雖然主流新聞工作者經常在Twitter和Facebook上引領話題，卻苦於在Instagram、Snapchat和TikTok等較新的網絡平台上吸引注意力。」
報告主要作者紐曼(Nic Newman)表示，對年輕人來說，「新聞」不只是傳統上關注政治和國際關係的焦點，而是「各行各業正在發生的任何新鮮事：體育、娛樂、名人八卦、時事、文化、藝術、科技等」。
路透研究所主任尼爾森(Rasmus Kleis Nielsen)在報告的序言中指出，與一個世代前從紙本新聞轉為數碼新聞的變化相比，這樣的轉變呈現出新聞業出現「更為根本上的變化」，而「沒有合理的理由預期2000年世代出生的人，只因他們年紀增長就會突然偏好老式網站，當然廣播和印刷就更不用提了。」