英國社會｜英移民熱點伯明翰 一區域垃圾多到「衝出國際」Google Maps都睇到

在英國移民熱點之一的伯明翰(Birmingham)，有一個區域的「特色」近日衝出國際，在Google Maps讓全球網民一覽無遺。
該區域是伯明翰北部的Newtown，英媒報道有住在區內20年的街坊表示，該區居民欠公德心，導致垃圾處處。街坊Matt Bond在一個地區會議上表示，「我不知大家有否看過Google Maps，Google一下我們的區域……它看來就像一個垃圾場，它真的是這樣」，「這非常噁心，令人尷尬」。Bond續稱，「人們把垃圾四處丟，腦子究竟在想甚麼？」他聲言其物業已因垃圾問題而貶值。
移民熱點伯明翰｜網民︰伯明翰很多地區已變貧民窟
另一居民Valerie Simpson則說︰「他們(市政府)連垃圾桶也沒清，任由它們滿瀉」，「我們住在這裡、在這骯髒的環境中……我在每月會議上都會談到這問題，但似乎沒有甚麼改變」。網民對Newtown的情況議論紛紛，有人說︰「伯明翰很多地區也變了貧民窟。Newtwon不是你會想夜晚行過的地方。我住在區內超過30年，它以前是個又靜又乾淨的優質老人區……我正考慮搬走」。亦有人為伯明翰辯護，指法國巴黎及美國紐約等國際大城市，亦有不少髒亂地區，伯明翰作為英國數一數二的大城市亦不例外，「我不知跟外來人口有無關，但我記得50年前，(伯明翰)某些地區的情況也好不了多少」。