英國社會｜24歲自閉女玩男友手機 意外發現內藏被男友性侵偷拍片 下場超心酸

英國威爾斯一名24歲自閉症女子拿手機玩遊戲時，意外看到自己前一晚睡著時被男友性侵的偷拍片段，瞬間情緒崩潰……
性侵案｜受害人不知男友惡行
英國《每日郵報》報道，居於威爾斯Cwmbran的33歲男子威克斯(Edward Weeks)，涉嫌在去年12月趁24歲女友劉易斯(Tina Lewis)晚上睡著時性侵，案件上周在法院審理。檢察官指，受害人睡著時被男友性侵，期間她沒有醒來，男友在房間裝設隱閉鏡頭將過程全部偷錄下來。
直至事發第二日，受害人拿男友手機玩遊戲時，才在手機的儲存位置意外看到自己被性侵的偷拍片段，即大受打擊。
性侵案｜檢察官：受害人活在憤怒中
檢察官指，受害人患有自閉症，且有精緒問題，有自殘和輕生紀錄，因這種種精神疾病，所以在與男友在離離合合的5年期間，她一直很依賴對方。得知被性侵及偷拍後，受害人精神崩潰，警方介入調查後，她便自殺身亡。檢察官形容受害人「很脆弱」，案發之後的幾星期，她一直活在極度憤怒之中，警方調查以及她擺脫不了對男友的依賴，都令她憤怒，案件的調查程序與性侵本身正正對她造成「嚴重打擊」，最終導致她輕生。
性侵案｜男友遭判刑
威克斯承認，他在女友睡著時與她發生性關係，對方全程沒醒來，翌日他也沒有告訴對方，事發時他也很清楚知道攝影機正在錄影。法官最後判處威克斯入獄8年，須服滿三分之二刑期才能獲得假釋，且終身列在性罪犯名冊中。