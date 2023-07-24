英國社會｜24歲自閉女玩男友手機 意外發現被男友性侵偷拍片 下場超心酸

英國威爾斯一名24歲自閉症女子拿手機玩遊戲時，意外看到自己前一晚睡著時被男友性侵的偷拍片段，瞬間情緒崩潰……

性侵案｜受害人不知男友惡行

英國《每日郵報》報道，居於威爾斯Cwmbran的33歲男子威克斯(Edward Weeks)，涉嫌在去年12月趁24歲女友劉易斯(Tina Lewis)晚上睡著時性侵，案件上周在法院審理。檢察官指，受害人睡著時被男友性侵，期間她沒有醒來，男友在房間裝設隱閉鏡頭將過程全部偷錄下來。

直至事發第二日，受害人拿男友手機玩遊戲時，才在手機的儲存位置意外看到自己被性侵的偷拍片段，即大受打擊。