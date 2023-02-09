英國禽流感傳哺乳動物個案增 世衛警告：應密切監察防人類爆發

世衛總幹事譚德塞昨警告各國需密切監視H5N1禽流感人類感染個案，即使該病毒傳給人的機會仍然很低。H5N1在家禽和野鳥流傳已超過25年，最近美國、歐洲和日本都現大爆發；世衛突然發警告因為最近發現哺乳類動物如水獺、水貂和海獅受感染個案。英國早前稱去年發現7宗哺乳類動物感染禽流感個案，分別在狐狸和水獺出現。西班牙一個水貂養殖場去年10月爆發禽流感也引起科學家關注，起初發現數隻水貂死亡以為是感染新冠病毒，但檢測後發現是H5N1病毒。為阻止擴散，逾5萬隻水貂遭宰殺，養殖場工人並未受感染。

H5N1禽流感｜西班牙水貂之間傳染引關注

譚德塞表示，禽流感自1996年出現後，人類感染個案甚少，對人類的威脅仍低，「但我們不可以認為一直會如此，必須準備好任何現狀的改變」。他建議公眾不要觸摸死去或染病野生動物，應該告知有關當局。世衛也建議加強監察人類與動物的互動。禽流感由禽鳥傳給其他物種並非新鮮事，曾出現人類受感染，但世衛之前稱無證據顯示人傳人。專家指，禽流感病毒傳給人類及其他哺乳類動物都是經接觸受感染禽鳥糞便或其屍體，而西班牙水貂場的爆發罕見，病毒在水貂之間傳播，非接觸受感染禽鳥，這是「新」發現。

德國禽流感病毒專家Timm Harder向當地傳媒稱，水貂場的問題是牠們在封閉空間裡密集地養在一起，這表示易受感染的哺乳動物容易迅速傳播病毒。他指，研究員也發現水貂體內出現數個病原體變種，其中一個令病毒容易在哺乳動物體內複製。科學家擔心禽流感會傳到更多水貂養殖場，導致傳染力增強。根據世衛資料，在2003年1月至2022年11月，全球有868宗人類感染禽流感個案，當中457人死亡。