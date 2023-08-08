英國移送15難民上駁船　20人報稱「畏水」拒登船

英國計劃將500名難民移送到多塞特郡的一艘駁船上，當中的首批難民已經被安排上船，但英國媒體指，有20人以「心理健康」為理由拒絕上船，並面對可能失去政府的住宿支援。

英國準備安排約500名尋求庇護的男性，入住在多塞特郡的一艘船上，並等候申請庇護結果。雖然當地的人權組織，批評有關的計劃「不人道」，但英國當局稱這是安全及節省開支的做法。英國內政部表示，至今有15人安排上船，不過仍有約20人拒絕，有人權律師稱因為他們「畏水」。有協助難民的組織就以法律挑戰有關的安排，故組織指他們協助的難民暫時不用上船。內政部方面就未有透露拒絕人士的原因，不過他們表示之後仍會安排其他的難民登船。