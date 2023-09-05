英國第二大城市伯明翰宣布破產 市政府：停止所有非必要支出

工黨領導的伯明翰市政府發表聲明，指伯明翰與全國各地地方政府一樣，面臨前所未有的財務挑戰，原因包括成人社會護理需求大增、商業稅收入銳減，以及通貨膨脹影響等，宣布破產是他們尋求讓伯明翰市恢復健全財務基礎的必要一步。伯明翰市將維持涉及弱勢社群及市民的基本服務， 如教育、保護兒童、道路維修、清理垃圾及圖書館服務等，21天內須開會商討後續安排。

伯明翰市政府因面臨高達7.6億英鎊(約74億港元)的欠款，今年7月起已停止所有非必要支出。伯明翰破產與平權索償個案有關，伯明翰政府2012年捲入「同工同酬」索償(Equal Pay claims)官司，法院裁定174名任職於公營機構的教學、清潔及餐飲行業人員、當中大部分為女性的待遇，並未跟傳統由男性主議的職位看齊，判市政府須作賠償。

伯明翰破產｜曾向中央政府借款

伯明翰市政府於過去數年已賠償11億英鎊(約108億港元)，英國廣播公司(BBC)稱伯明翰期間曾經向向英國中央政府借款。今年3月的評估顯示，市政府尚欠6.5億至7.6億英鎊未償還。市政府聲明稱，已沒有足夠資金作出賠償，亦無法償還債務。

伯明翰破產｜首相發言人︰消息令市民感 憂慮

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)發言人稱，伯明翰的破產宣布令市民感到憂慮，指地方官員有責任管好財政預算，強調中央政府過去已向伯明翰提供支援。發言人指伯明翰在工資平權賠償遇上問題，當局已就事件委託獨立調查，未來數周將提交報告。辛偉誠月前曾稱，政府無責任救助財務管理不善的市政府。