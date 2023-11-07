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國際
2023-11-07 15:30:00

英國節目主持人訪問加沙痛失21名家人男子：你們感情很好？　被轟沒有同情心

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英國主持人馬德利 (Richard Madeley)日前在自己的節目《早安英國》（Good Morning Britain）中訪問一位在來自加薩的男子阿爾納烏克(Ahmed Alnaouq)，阿爾納烏克的老家飽受殘爭摧殘，他在一週之內失去了21名家人，其中包括他的父親、兩個兄弟、三個姊妹、嫂嫂和14 個姪子和姪女。

英國一名節目主持人在訪問在以巴戰爭中失去21名親人的來賓時，竟問道「你和你的兄弟感情有多好？」，白目的問題惹怒大眾，許多觀眾紛紛要求該名主持人退出節目。英國主持人馬德利 (Richard Madeley)日前在自己的節目《早安英國》（Good Morning Britain）中訪問一位在來自加沙的男子阿爾納烏克(Ahmed Alnaouq)，阿爾納烏克的老家飽受殘爭摧殘，他在一週之內失去了21名家人，其中包括他的父親、兩個兄弟、三個姊妹、嫂嫂和14 個姪子和姪女。

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以巴戰爭中許多加薩民眾失去家人、流離失所。（圖／美聯社）

以巴戰爭中許多加薩民眾失去家人、流離失所。（圖／美聯社）

觀眾：不可接受

節目一開始氣氛就相當凝重，阿爾納烏克描述了家人們在加沙的情況，接著馬德利就問，「你和你的兄弟感情有多好？」、「他們比你年輕還是比你年長？」等等問題。而阿爾納烏克當下回答「當然，我們一起長大，我們一起度過了一生。我一生都住在加沙，直到我來到英國，所以我們非常親密。」雖然阿爾納烏克沒有表示什麼，但節目播出後觀眾氣極，甚至要求節目將他開除，因為他的問題「令人不可接受」，還大罵馬德利沒有同情心，也沒有道德。而其實這並不是馬德利第一次白目失言，就在一周前，他也問一名巴勒斯坦裔的英國議員萊拉·莫蘭 (Layla Moran) 是否知道哈馬斯對以色列發動恐襲。當時也引來了超過2300條的投訴。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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