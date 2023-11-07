英國節目主持人訪問加沙痛失21名家人男子：你們感情很好？　被轟沒有同情心

英國主持人馬德利 (Richard Madeley)日前在自己的節目《早安英國》（Good Morning Britain）中訪問一位在來自加薩的男子阿爾納烏克(Ahmed Alnaouq)，阿爾納烏克的老家飽受殘爭摧殘，他在一週之內失去了21名家人，其中包括他的父親、兩個兄弟、三個姊妹、嫂嫂和14 個姪子和姪女。

英國一名節目主持人在訪問在以巴戰爭中失去21名親人的來賓時，竟問道「你和你的兄弟感情有多好？」，白目的問題惹怒大眾，許多觀眾紛紛要求該名主持人退出節目。英國主持人馬德利 (Richard Madeley)日前在自己的節目《早安英國》（Good Morning Britain）中訪問一位在來自加沙的男子阿爾納烏克(Ahmed Alnaouq)，阿爾納烏克的老家飽受殘爭摧殘，他在一週之內失去了21名家人，其中包括他的父親、兩個兄弟、三個姊妹、嫂嫂和14 個姪子和姪女。