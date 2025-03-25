英國約克郡綿羊感染H5N1禽流感 全球首例 哺乳動物傳播風險升溫

英國政府周一(24日)表示，在英格蘭北部農場一隻綿羊身上發現H5N1禽流感病毒，是全球已知羊隻感染的首例，顯示愈來愈多種類哺乳動物可感染禽流感，對疫情大流行的疑慮亦增加。
路透社報道，全球已有許多不同種類的哺乳動物感染H5N1禽流感病毒，部分死亡，包括熊、貓、乳牛、狗、海豚、海豹和老虎等。英國政府在聲明中表示：「這宗(綿羊)病例是在約克郡一個農場對其牲畜進行例行檢測時發現，而在這農場已確認有其他圈養禽鳥感染高致病性H5N1禽流感。」
羊奶驗出禽流感病毒
英國環境食品及鄉郊事務部(DEFRA)和動植物衛生局(Animal and Plant Health Agency)發聲明指出，檢測呈陽性的綿羊，是一隻有乳腺炎跡象的母羊，沒有其他臨床病徵。
MRC-格拉斯哥大學病毒研究中心分子和細胞病毒學教授哈欽森(Ed Hutchinson)表示，對這隻綿羊的乳汁檢測結果呈陽性，顯示與美國目前乳牛群H5N1疫情有相似之處。
禽流感在美國乳牛群傳播
自去年3月以來，禽流感已在美國乳牛群中傳播。但哈欽森指，目前沒證據顯示羊群正在傳播H5N1，而約克郡病例似乎已受控。受感染的母羊已被撲殺，也沒發現其餘羊隻受感染。
專家：禽流感對人類風險仍很低
自美國乳牛群中爆發禽流感疫情後，英國環境食品及鄉郊事務部即針對已證實圈養禽鳥感染禽流感的養殖場牲畜進行監測。
衛生安全局(Health Security Agency)新興傳染病事務主任錢德(Meera Chand)說：「我們在世界各地持續看到哺乳動物感染H5N1禽流感。然而，目前的證據顯示，我們所見在全球傳播的禽流感病毒不容易傳播給人類，禽流感對公眾的風險仍很低。」