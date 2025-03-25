英國約克郡綿羊感染H5N1禽流感 全球首例 哺乳動物傳播風險升溫

英國政府周一(24日)表示，在英格蘭北部農場一隻綿羊身上發現H5N1禽流感病毒，是全球已知羊隻感染的首例，顯示愈來愈多種類哺乳動物可感染禽流感，對疫情大流行的疑慮亦增加。

路透社報道，全球已有許多不同種類的哺乳動物感染H5N1禽流感病毒，部分死亡，包括熊、貓、乳牛、狗、海豚、海豹和老虎等。英國政府在聲明中表示：「這宗(綿羊)病例是在約克郡一個農場對其牲畜進行例行檢測時發現，而在這農場已確認有其他圈養禽鳥感染高致病性H5N1禽流感。」