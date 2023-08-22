英國經濟｜英商店8月已開賣聖誕裝飾 竟跟經濟不好有關？

但相信目前沒有人會感受到聖誕節日氣氛，有顧客直指這種把貨品提前推出的做法「完全錯誤」，認為應該展示夏日感覺才對。一名女顧客向當地傳媒稱：「我喜歡聖誕節，但這真的不對」，另一人則揶揄店方：「他們接著可能就會賣復活蛋了」。

位於威爾斯北部登比(Denbigh)的廉價家品店Home Bargains，日前被發現開始售賣聖誕彩帶、金色玻璃球及聖誕花圈等。報道指這些聖誕商品在8月便推出，距離聖誕節尚有超過4個月時間。

英國經濟｜店經理︰幫助大家「分散開支」

該店經理則有這樣解釋，原來是為顧客荷包著想，幫助大家「分散開支」，「對大多數人來說，聖誕節可能是一年中開銷較大的時候。考慮到生活成本，我們決定今年提前一點帶來聖誕節產品，以幫助我們的客戶分散開支」。

有顧客似乎不領情，有人說︰「提前擺放聖誕商品，假裝對我們有好處？其實只是為了延長時間以最大化利潤」，直指就算現在「買定」，都應該是買萬聖節產品，而非聖誕節。有人甚至認為，應該禁止商店這樣亂來，「這讓我不想進去購物，希望他們不會在播聖誕歌」。

不過在經濟欠佳下，也有少數人認為店方貼心，「如果有人手緊，又儲不到錢，或許可以每周或每月購買一、兩件(聖誕)商品。」