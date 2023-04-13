英國罪案｜倫敦民眾每6分鐘失一部手機 多人光天化日被搶手機 一張紙亦可成偷竊工具(多片)

英國《每日郵報》指，去年倫敦共有約9.1萬部手機被搶或失竊，即每6分鐘有一部手機失竊，當中只有少於2,000部能物歸原主，令手機失竊儼如「不會受罰的罪案」。據報不少受害人自行追蹤手機位置，而「數以百計」案件涉及同一個地址，認為大部分案件是同一小撮不法分子所為，但警方卻「甚麼也沒做」(do nothing)，有受害人直言對警方已無任何期望。 其中一名受害人Sharon Browne-Peter稱，今年2月她在倫敦北部伊斯靈頓區(Islington)等巴士時，被一名騎單車男子搶去手中的手機。她其後以定位app追蹤到手機位置，並通知警方，但最終仍未能起回手機。她向英國廣播公司(BBC)說，「警方說有數以百計案件涉及同一地均，但警方沒甚麼可以做」。 民眾在倫敦街頭被搶手機︰

英國罪案｜兩度被搶手機 受害人︰報警旨在claim保險 另一名受害人是25歲的Megan Kenyon，據報她在去年兩度在伊斯靈頓區被搶手機，兩次均是拿著手機在街上行走時，被騎電單車或踩單車賊人搶走手機。她說︰「我知道警方甚麼也不會做。第一次被搶後我報案，但甚麼也沒發生，就算的我追蹤到手機位置」，「第二次警員跟我說，因為賊人戴著面罩，他們沒甚麼可以做」，「就像根本報案也沒用，除非你是想索償保險」。另有片段可見，有賊人在一間雪糕店內，用一張紙遮住櫃枱上的手機，再把其偷走。 英國皇家警察總督察Andy Cooke承認破案率不理想，箇中原因包括具經驗的調查人員不足，導致錯過了破案時機，「而警察的資源是有限的，因此需要相應地(對案件)進行優先排序」。 賊人用一張紙掩護偷走店舖手機︰

乘電單車賊人一手搶去路人手機︰

女民眾窮追搶去手機的賊人︰