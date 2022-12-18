英國罷工｜救護員 護士 鐵路工人 機場邊防人員紛罷工 當局動員1200軍人應對

報道指，救護車人員三大工會聯合發動罷工行動，共涉約1萬名救護員，3個工會的將於本月21日同步發動罷工，而其中一個會進一步於28日罷工。與此同時，英國最大護士工會「皇家護理學院」(RCN)繼本月15日罷工後，20日會再在英格蘭、威爾士及北愛爾蘭部分地區罷工，學會稱之後會發出48小時通牒，促當局談判加薪，否則新年時將宣布更大規罷工業行動。

英國多個行業紛紛在本月罷工，包括救護員、護士、鐵路工人及機場邊防人員等，要求提升待遇應付通脹。英國廣播公司(BBC)稱，當局將調動約1,200名軍人及1,000名公務員「臨時拉扶」，填補人手空缺。

英國罷工｜BBC︰有航空公司停售罷工期間往希思羅機票

交通方面，希思羅、曼徹斯特、伯明翰、卡迪夫、格拉斯哥及吉域等機場共約1,000名邊防人員，將於23至26日以及28至31日罷工，BBC指有航空公司因此停售期間前往希思羅機場的機票。此外，數千名鐵路工人昨日(17日)再度罷工，是繼上周二、三及五後，一周內第4次工業行動。

BBC指，英國政府證實將調派1,200名軍人及逾1,000公務員，應對救護車人員及機場邊檢人員罷工，冀維持前線服務。相關工會質疑，軍人訓練不足，難以應付救護車人員職務。據稱罷工只會影響涉及非致命個案的服務，而當地公立醫院體系、國民保健服務(NHS)呼籲各醫院防範「廣泛混亂」，在罷工前趁早騰空病床、調派高級醫生至急症部門、確保仍然執勤的救護車在15分鐘內將病人送院，以及減少門診預約等。