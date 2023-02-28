英國與歐盟達成《溫莎框架》 英王查理斯躺著中槍被指干政不智

英國與歐盟周一達成英國脫歐後與北愛爾蘭的貿易協議《溫莎框架》(Windsor Framework)，英國輸入北愛爾蘭的貨物毋須經關口檢查，以解決北愛與愛爾蘭之間出現「硬邊界」惹來英國在北愛的主權爭議，也避免影響北愛和平協議。北愛和愛爾蘭對《溫莎框架》表示歡迎。但歐盟委員會主席馮德萊恩與英國首相辛偉誠簽署協議不足兩小時後，到溫莎堡與英王查理斯三世共晉下午茶引起英國政壇議論，查理斯此舉被指在憲法上實屬不智，像他表態支持《溫莎框架》，有違王室不干政的規定。
脫歐｜避免北愛與愛爾蘭之間現「硬邊界」
辛偉誠與馮德萊恩周一在溫莎見面，敲定《北愛爾蘭議定書》的最後修改，並達成《溫莎框架》。根據該框架，歐盟同意從英國本土運往北愛的幾乎所有物品和產品，不需要經關口檢查和提交文件。當局將設紅、綠兩條海關通道，運到北愛的貨物會經綠色通道，豁免海關檢查；運往歐盟成員愛爾蘭的貨物則經紅色通道，須經海關檢查。不過，《溫莎框架》仍有待英國國會表決通過，目前獲大部分執政保守黨和在野工黨議員支持。
溫莎框架｜避免英國與北愛之間出現硬邊界
北愛事務一直是英國敏感問題，在脫歐談判時英國原與歐盟達成《北愛爾蘭議定書》，就英國統治區域建立貿易規定，但脫歐後卻發現並不可行，議定書疏遠了北愛與英國的關係，令不少親英人士不滿。辛偉誠會後表示《溫莎框架》可解決「英國與其省份」出現邊界的問題，也為英國與歐盟關係開闢新一章。《溫莎框架》對上任才4個月的辛偉誠來說是高風險政策，一邊要修好與歐盟和美國關係，另一邊又要安撫執政保守黨內的脫歐派人士。《溫莎框架》成功與否亦影響能否說服親英國的北愛民主統一黨結束杯葛北愛權力分享協議，有關協議是1998年和平協議的中心議題，和協結束了北愛近30年來的政教暴力衝突。
溫莎框架｜英國王室與首相府互相「卸責」
英國唐寧街首相府形容《溫莎框架》是戲劇性突破，惟馮德萊恩與英王查理斯三世見面卻引起北愛民主統一黨和疑歐派不滿，認為英王被捲入脫歐的政治爭拗。白金漢宮表示，是政府建議英王接見到訪的馮德萊恩。首相發言人卻說，辛偉誠「堅定相信是英王作出有關決定」，英王也常接見重要領袖，例如最近見過波蘭總統和烏克蘭總統澤連斯基。被問及為何選在溫莎談判，該發言人回答，過往類似的會談都會在重要的地點舉行，沒有甚至特別。
溫莎框架｜辛偉誠政府被轟愚蠢
民主統一黨前黨魁范愛玲在Twitter稱，像這種富爭議的條文，難以置信唐寧街在商討的最後階段要求英王參與其中，「此舉愚鈍，北愛民眾也不喜歡。我們要記住這不是英王決定，而是政府似乎充耳不聞」。保守黨脫歐派人士稱，英王接見馮德萊恩令人驚訝，民眾會以為首相需要英王居中調停，令人反感。有英媒稱，馮德萊恩過往曾說熱愛英國歷史，或暗示是她個人希望與查理斯見面。