英國與歐盟達成《溫莎框架》 英王查理斯躺著中槍被指干政不智

英國與歐盟周一達成英國脫歐後與北愛爾蘭的貿易協議《溫莎框架》(Windsor Framework)，英國輸入北愛爾蘭的貨物毋須經關口檢查，以解決北愛與愛爾蘭之間出現「硬邊界」惹來英國在北愛的主權爭議，也避免影響北愛和平協議。北愛和愛爾蘭對《溫莎框架》表示歡迎。但歐盟委員會主席馮德萊恩與英國首相辛偉誠簽署協議不足兩小時後，到溫莎堡與英王查理斯三世共晉下午茶引起英國政壇議論，查理斯此舉被指在憲法上實屬不智，像他表態支持《溫莎框架》，有違王室不干政的規定。

脫歐｜避免北愛與愛爾蘭之間現「硬邊界」

辛偉誠與馮德萊恩周一在溫莎見面，敲定《北愛爾蘭議定書》的最後修改，並達成《溫莎框架》。根據該框架，歐盟同意從英國本土運往北愛的幾乎所有物品和產品，不需要經關口檢查和提交文件。當局將設紅、綠兩條海關通道，運到北愛的貨物會經綠色通道，豁免海關檢查；運往歐盟成員愛爾蘭的貨物則經紅色通道，須經海關檢查。不過，《溫莎框架》仍有待英國國會表決通過，目前獲大部分執政保守黨和在野工黨議員支持。