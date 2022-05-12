英國與瑞典及芬蘭簽訂安全協議 兩國料月中宣布加入北約

俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐洲國家憂慮，亦令保持中立的瑞典和芬蘭國家的民意逆轉，由抗拒轉為支持加入簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)，較早前有報道指兩國將於月中宣布申請加入北約。英國首相約翰遜出訪瑞典及芬蘭，並分別與兩國簽署安全協議。
約翰遜指，他將會建議加強英國在北歐的軍事部署，包括海陸空三軍，應對新挑戰，安全協議將加強歐洲防衛，亦是對加強軍事關係及全球穩定的長期承諾。
對於瑞典及芬蘭可能加入北約，芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)說，加強保護自己並不代表以傷害他人安全為代價。
尼尼斯托表示，沒有人會因為有人要保護自己而遭到傷害，所以我的看法非常簡單，芬蘭增加自己的安全不會削弱別人的安全，這不是一場零和博弈。他又指，如果俄羅斯質問芬蘭加入北約的決定，他的回應將是：「這是你們造成，照照鏡子吧」。
報道：意味瑞典申北約後受襲 英國不會坐視不理
約翰遜較早時在瑞典，與瑞典首相安德森(Magdalena Andersson)簽署同樣的安全宣言。對於瑞典及芬蘭可能宣布申請加入北約，約翰遜重申北約是防衛聯盟，不對任何人構成威脅。
瑞典電視台報道，協議指， 瑞典與英國都渴望更緊密及強而有力的國防和安全合作，兩國都認識到區域和全球挑戰，最好通過共同行動解決；強調在遭受災難或襲擊時，兩國將以各種方式相互協助，其中或會包括軍事手段。報道指，有關安全協議意味著英國和瑞典將共享情報和技術，簽署意味如果瑞典在申請加入北約後的等待期內受到襲擊，英國不會坐視不理。
莫斯科曾警告，如果瑞典和芬蘭成為北約成員國，俄羅斯將於位處歐洲波蘭和立陶宛中間的「外飛地」加里寧格勒(Kaliningrad)部署核武器和極音速飛彈。