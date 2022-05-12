英國與瑞典及芬蘭簽訂安全協議 兩國料月中宣布加入北約

俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐洲國家憂慮，亦令保持中立的瑞典和芬蘭國家的民意逆轉，由抗拒轉為支持加入簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)，較早前有報道指兩國將於月中宣布申請加入北約。英國首相約翰遜出訪瑞典及芬蘭，並分別與兩國簽署安全協議。

約翰遜指，他將會建議加強英國在北歐的軍事部署，包括海陸空三軍，應對新挑戰，安全協議將加強歐洲防衛，亦是對加強軍事關係及全球穩定的長期承諾。

對於瑞典及芬蘭可能加入北約，芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)說，加強保護自己並不代表以傷害他人安全為代價。

尼尼斯托表示，沒有人會因為有人要保護自己而遭到傷害，所以我的看法非常簡單，芬蘭增加自己的安全不會削弱別人的安全，這不是一場零和博弈。他又指，如果俄羅斯質問芬蘭加入北約的決定，他的回應將是：「這是你們造成，照照鏡子吧」。