英國與盧旺達擬本周簽條約　容許英律師駐當地助解決難民爭議

英國法院早前推翻了有關盧旺達的決定後，英國政府似乎仍未放棄。英國廣播公司（BBC）透露，內政大臣祈湛明（James Cleverly）預料會在本星期前往盧旺達簽訂條約，解決法院提出的憂慮。

英國高等法院早前裁定，政府計劃將部份難民移送盧旺達的決定違法。英國政府計劃與盧旺達再簽訂條約，容許英國律師派駐當地協助難民，同時為盧旺達提供支付有關人員的資金。

英國法院的判決指，因為沒法確定難民移送盧旺達可以在當地逗留或再尋找其他國家尋求庇護，故此裁定決定違法。為此英國政府打算與盧旺達簽定正式條約，為有關爭議提供更強的法律基礎。有關的條約，英國可以派律師駐在盧旺達的法院，同時英國政府會提供額外的1,500萬英鎊，作為有關人員的支出。首相辛偉誠（Rishi Sunak）早前又表示，計劃緊急立法，將盧旺達列為「安全國家」。

有關的計劃英國本身已經需要向盧旺達提供1.4億英鎊，最初首批難民原定在2022年6月被送去當地，不過因為法律挑戰而被拖延。辛偉誠在上星期的聯合國氣候會議期間亦有與盧旺達的總統會面。

有關的政策是源於近年利用英倫海峽偷渡進入英國的難民增加，直到11月13日，已有27,284人偷渡到英國。而去年就有45,755人橫越英倫海峽，是自2018年有統計以來最多。