英國華裔女富商慘遭勒斃棄屍垃圾桶 兩男精心設局謀財 一個破綻斷正

英國赫特福德郡(Hertfordshire)71歲華裔女富商路易絲(Louise Kam)，被兩名阿拉伯裔男子設局謀財，結果遭兩人勒斃並棄屍垃圾桶。兩名兇徒其後更假冒死者向其親友發送手機訊息，謊稱她在度假，惟天網恢恢，朋友發現手機訊息中不似路易絲平時的聊天用語，覺得可疑，於是報警，警方經調查後將兩人拘捕。

英國廣播公司(BBC)報道，案件近日在法院審理，24歲的阿琼迪(Kusai Al-Jundi)與28歲的艾阿布德(Mohammed El-Abboud)均否認謀殺，兩人在倫敦西北部一間餐廳工作，阿琼迪任職廚師，艾阿布德是外賣送餐司機，而路易絲去年7月失蹤。

疑兇鵲巢鳩佔

檢察官在庭上指，兩人處心積慮，掠奪路易絲的財產，其中阿琼迪是主謀，案發前數個月，他刻意接近路易絲，跟她做朋友，期間哄騙她把在巴尼特(Barnet)和威爾斯登(Willesden)的兩處物業交給他管理，將財產管理權也交給他。與他串謀的艾阿布德則搬進路易絲在巴尼特的房屋，實行「鵲巢鳩佔」。