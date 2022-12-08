英國華裔女富商慘遭勒斃棄屍垃圾桶 兩男精心設局謀財 一個破綻斷正

英國赫特福德郡(Hertfordshire)71歲華裔女富商路易絲(Louise Kam)，被兩名阿拉伯裔男子設局謀財，結果遭兩人勒斃並棄屍垃圾桶。兩名兇徒其後更假冒死者向其親友發送手機訊息，謊稱她在度假，惟天網恢恢，朋友發現手機訊息中不似路易絲平時的聊天用語，覺得可疑，於是報警，警方經調查後將兩人拘捕。
英國廣播公司(BBC)報道，案件近日在法院審理，24歲的阿琼迪(Kusai Al-Jundi)與28歲的艾阿布德(Mohammed El-Abboud)均否認謀殺，兩人在倫敦西北部一間餐廳工作，阿琼迪任職廚師，艾阿布德是外賣送餐司機，而路易絲去年7月失蹤。
疑兇鵲巢鳩佔
檢察官在庭上指，兩人處心積慮，掠奪路易絲的財產，其中阿琼迪是主謀，案發前數個月，他刻意接近路易絲，跟她做朋友，期間哄騙她把在巴尼特(Barnet)和威爾斯登(Willesden)的兩處物業交給他管理，將財產管理權也交給他。與他串謀的艾阿布德則搬進路易絲在巴尼特的房屋，實行「鵲巢鳩佔」。
女富商欲賣屋套現
《每日郵報》報道，阿琼迪向路易絲提出以600萬英鎊(約5,684萬港元)買入她在巴尼特的物業。檢察官指，路易絲以為可賣屋套現，以支付其他房貸並購買另一物業給孩子。去年7月26日，她相約兩人到巴尼特的房子磋商並落實買賣細節，3人見面約20分鐘，閉路電視片段顯示，只有阿琼迪與艾阿布德離開，路易絲不知所終。
檢察官指，當日下午，阿琼迪利用路易絲的手機假扮她發送訊息給她的親友，謊稱其正在度假，「事實上她當時已被勒斃，並棄屍垃圾桶，這顯然是(兩名被告)掩飾謀殺(路易絲)及掠奪其財產的計劃」。
疑兇變賣受害人BMW房車
艾阿布德事後變賣路易絲案發當日駕駛的BMW房車，又將棄屍的垃圾桶移往暗處藏起來。報道指，他曾對友人笑著說，「很難相信自己殺了那位女士」，又指依照阿琼迪的指示下手。
疑兇DNA樣本吻合
最終，民眾於3日後揭發垃圾桶藏屍，警方展開調查，路易絲的朋友亦發現其手機短訊可疑，遂報警，警方經調查後，將阿琼迪及艾阿布德拘捕。檢察官指，兩人的DNA樣本與案發現場採集到的吻合，其中警方在一個風筒的電線上發現艾阿布德的DNA樣本，懷疑他用該電線將路易絲勒死，「阿琼迪處心積慮、以狡計詐騙她(路易絲)，但計劃不似他預期，艾阿布德就殺死她」。報道指，審訊預計需時5星期。