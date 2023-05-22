英國華裔YouTuber突「轉軚」　40萬粉絲微博遭禁言

英國YouTuber黃瑾瑜（Nigel Ng），在兩年前因為與一位美國華裔YouTuber陳興拍片後，陳被指為反共人物，黃及後道歉兼刪片。不過兩年後黃卻在YouTube出片，被指「辱華」後，他有逾40萬粉絲的微博帳戶已被禁止發言。
在網上以「楝篤笑」及喜劇等拍片的黃瑾瑜，「Uncle Roger」的名字在網上廣為人知。然而在兩年前，因為與美籍華裔的陳興（Mike Chen）會作，但網友之後揭發指陳在網上批評中共，並關注維吾爾族人權、香港國安法等，還有陳父母都是法輪功成員，黃之後將影片刪除並向觀眾道歉，因此被批評。
不過黃在日前於Twitter上表示自己可能「被消失」。而他在影片的內容，發放嘲笑內地網絡審查的影片。當中包括在片中回應來自廣州的觀眾，一邊笑說：「中國！好國家！好國家」，然後說他們的華為手機在竊聽。影片內他又問有沒有人來自台灣，然後笑言說「那不是一個國家，希望你們回到祖國，一個中國」。黃預各自己的表演會在6月4日完整地發布。在影片發布之後，他的個人微博在上周末（20日）已被禁言，不能發出新的訊息。
與李昊石事件相提並論
外國傳媒就將黃瑾瑜被禁言，與另一名「楝篤笑」的李昊石（House）因為在表演出被指取笑解放軍，而被罰款以及封殺一事作出比對。