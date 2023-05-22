英國華裔YouTuber突「轉軚」　40萬粉絲微博遭禁言

英國YouTuber黃瑾瑜（Nigel Ng），在兩年前因為與一位美國華裔YouTuber陳興拍片後，陳被指為反共人物，黃及後道歉兼刪片。不過兩年後黃卻在YouTube出片，被指「辱華」後，他有逾40萬粉絲的微博帳戶已被禁止發言。

在網上以「楝篤笑」及喜劇等拍片的黃瑾瑜，「Uncle Roger」的名字在網上廣為人知。然而在兩年前，因為與美籍華裔的陳興（Mike Chen）會作，但網友之後揭發指陳在網上批評中共，並關注維吾爾族人權、香港國安法等，還有陳父母都是法輪功成員，黃之後將影片刪除並向觀眾道歉，因此被批評。