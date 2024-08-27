英國諾丁山嘉年華閉幕日又有5人遭刺傷 警方逮捕230人

英國諾丁山嘉年華閉幕日，又發生5起攻擊案，5人遭刺傷，230 人被捕。

諾丁山嘉年華 預計約有一百萬人將參加為期兩天的英國諾丁山嘉年華，慶祝加勒比海文化，這個活動始於 20 世紀 60 年代，是英國歷史最悠久的街頭派對之一。主辦單位稱這是「地球上最大規模的社區主導活動」，遊行隊伍中充滿了服裝生動的表演者、音樂和舞蹈。

英國諾丁山嘉年華閉幕日又有5人遭刺傷 警方逮捕230人

倫敦警察廳表示，在25日的活動上有3人被刺傷後，警察「利用搜查權收繳了街道上的武器，防止發生更多嚴重暴力事件」。 負責警務行動的副助理專員阿德萊坎 (Ade Adelekan) 表示，「絕大多數」人參加這次活動是為了玩得開心，但25日卻「受到了不可接受的暴力行為的破壞」。

持刀傷人事件 倫敦警察廳在26日更新資訊中表示，截至中午 22 點 50 分，當天又發生了 5 起持刀傷人事件，其中兩名受害者有生命危險。 警方共逮捕了 230 人，其中 49 人因持有攻擊性武器而被捕，37 人因襲擊急救人員而被捕，還有 8 人因性犯罪而被捕。另有49人因持有毒品被捕，另外還有一名因謀殺未遂而被通緝的男子也在嘉年華上被發現並被捕。 除了在攻擊事件中受傷的民眾之外，還有35名員警也在追捕行動中受傷。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章