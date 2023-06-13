英國諾定咸接連3宗刺殺車撞人3死3傷 一名男子被捕

英國諾定咸(Nottingham)市中心今晨接連發生3宗襲擊，先是有人遭刺死，繼而有人遭車撞，造成3死3傷。當局拘捕一名31歲男子，指他涉嫌謀殺3人。警方稱，他們在清晨4時接報趕抵市內街道Ilkeston Road，發現兩人死亡。之後有人報警指在Milton Street，一輛汽車企圖輾過3人，他們均受傷。在另一條街Magdala Road，也發現一名男子死去。當地警長稱，3宗「可怕和悲慘」事故相信有關連。

諾定咸｜兩名年輕男女遭捅死

一名居民稱，因天熱開窗睡覺，聽到尖叫聲，見到一對年輕男女在Ilkeston Road遭刀刺。他見到一名穿連帽黑衣男子抓著人，被抓的是一名年輕女子，她身旁有一名男子，兩人都很年輕，女孩呼叫救命，「他先刺那名子，然後刺女子，捅了四至五下。」那名男孩躺在路中央，女孩則走向一間屋，然後倒下不動。事件發生只有五、六分鐘。那名居民說，因為太過害怕，所以無跑出屋救人，只報了警，警員5分鐘內到場。

至於之後的車禍，一名居民稱駕車離遠見到有人躺在地上，一群人圍著，然後一輛白色小型貨車差點迎頭撞向其座駕。另有居民稱，在清晨5時30分，被類似槍聲的聲響吵醒，見到一名男子遭電擊及拉出一輛小型貨車外被制服。