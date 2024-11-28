英國警告繼馬爾堡病毒後又有致命病毒蔓延　17國列旅遊注意名單

英國專家警告，有三種致命病毒正在非洲及南美洲蔓延中，並列出了受到影響的17個國家，呼籲民眾出遊時務必小心。

盧安達疫情趨緩同時發現另外2種病毒

英國衛生部建立的平台Travel Health Pro對非洲部分地區、南美洲和中美洲等地區發出了警報。專家表示，自今年9月在盧安達爆發馬爾堡病毒（Marburg virus）疫情後，他們就持續監控情況。雖然近期盧安達的疫情有趨緩的現象，但與此同時他們發現還有另外2種病毒：M痘第一分支（mpox clade I）和奧羅普切熱（Oropoouche）仍繼續在許多國家蔓延。

據報導，馬爾堡病毒在先前的疾情中死亡率高達88%，原本是在果蝠身上的病毒，可傳染給人類，再透過體液或是受到汙染的物體進行傳播。症狀包括高燒、劇烈頭痛、肌肉痠痛等， 2 至 7 天內出現不癢的皮疹。從第五天開始，患者可能會出現鼻子、牙齦、眼睛和陰道出血症狀。

而M痘第一分支主要透過密切接觸在人與人之間傳播，包括皮膚接觸（例如觸摸或性行為）、口對口或口對皮膚接觸（例如接吻），甚至是具有傳染性的面對面互動等，常見症狀包括持續兩到四週的皮疹，之前或之後可能會出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、疲勞和淋巴結腫大。

至於奧羅普切熱則是透過受感染的蚊子叮咬傳播給人類。症狀包括發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、發冷、噁心、嘔吐和皮疹。