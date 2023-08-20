英國護士以注射空氣等手法殺7嬰兒　最小受害者出生僅1天

記者陳怡伶／綜合報道

英國一名33歲女護理師萊比（Lucy Letby），因涉嫌將空氣注入血液、強行注射胰島素等手法，狠心殺害7名新生兒以及試圖謀殺6名嬰兒。經過陪審團長達110個小時的審議，18日被裁定罪名成立，具體求刑將在21日宣判。

把胰島素注入靜脈

綜合《BBC》、《路透社》報道，這宗連環謀殺案發生在英國西北部切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）的新生兒科室內，2015年6月至2016年6月期間，萊比趁值夜班時以多種方式故意傷害嬰兒，包括將強行餵奶、拔掉呼吸管、將空氣注入嬰兒的血液、把胰島素注入靜脈以及干擾呼吸喉管等。

萊比先後殺害5名男嬰和2名女嬰，最小的受害者甚至才剛出生僅1天。導致該醫院不僅多名嬰兒死亡，還有多名嬰兒陷入昏迷。由於嬰兒死亡率高得不尋常，且死因都為心臟衰竭，警方遂展開調查，事件才會曝光。

萊比2018年7月首次被逮捕，當時警方到她住處進行逮捕時，身穿藍色運動服的萊比沒有太明顯的反應，相當冷靜，她僅在步入警車時，以單調的聲音告訴警察「我剛剛做了膝蓋手術」。