英國豔星邀千男舉行「床上馬拉松」　曾遭澳洲驅逐出境

一名英國艷星近日舉辦「馬拉松式」瘋狂性派對，超過1,000名男性赴現場與她發生關係，如此瘋狂行為引發廣泛批評。
據《每日郵報》（Daily Mail）22日報道，現年25歲的英國艷星布魯（Bonnie Blue）是這一轟動事件的女主角，她用12小時在倫敦一棟歷史悠久的豪宅中與1,057名個男人上床，即平均每人41秒。
「銀行搶劫犯一般」
布魯表示，她全程戴着一條鑽石項鍊，所有參與的男性必須戴安全套，她自己也有定期接受檢查，所以並不擔心傳染病問題。
網傳畫面顯示，等候與艷星上床的男性從豪宅內一直排到街上，地上到處都是安全套包裝、丟棄的頭套和垃圾。幾乎所有的參與者都將自己的頭部包裹起來，如同「銀行搶劫犯一般」，許多人在現場排隊的時候就將自己脫得只剩內褲，其中不乏已婚人士，甚至還有父子同行。
據報道，布魯事後表示，對於有已婚男人參與此事，她並不感到內疚，並大言不慚地吹噓道：「如果你的丈夫想出軌，他就會出軌，說實話，他最好和我這個25歲年輕性感的金髮女郎做這事。 」
向來以出格言行頻惹爭議
這場「破紀錄」的「床上馬拉松」引發廣泛批評，有專家警告，應當對布魯所在的成人網站OnlyFans予以重視，避免突破下限以換取流量。
據先前報道，這名艷星向來以出格言行頻惹爭議，去年11月她曾自爆曾與一對父子上床的經歷，還自稱與至少400名18歲男性發生過性關係，相關言論在網上引發爭議，澳洲、斐濟紛紛對其下逐客令。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
A photo that perfectly captures the post-Christian nihilism of the West - used condoms and tissues cover the floor after Bonnie Blue's attempt to have sex with over 1,000 men in 12 hours.😭 pic.twitter.com/OFxu9C9H0k— Paul Coleman (@Paul_B_Coleman) January 16, 2025
Props to the mum who found our her son was planning to have sex with Bonnie Blue and dealt with him the Jamaican way 🇯🇲🇯🇲🇯🇲 pic.twitter.com/IYKAyd1S2K— Lorraine King (@lorrainemking) January 21, 2025