英國豔星邀千男舉行「床上馬拉松」　曾遭澳洲驅逐出境

一名英國艷星近日舉辦「馬拉松式」瘋狂性派對，超過1,000名男性赴現場與她發生關係，如此瘋狂行為引發廣泛批評。

據《每日郵報》（Daily Mail）22日報道，現年25歲的英國艷星布魯（Bonnie Blue）是這一轟動事件的女主角，她用12小時在倫敦一棟歷史悠久的豪宅中與1,057名個男人上床，即平均每人41秒。

「銀行搶劫犯一般」

布魯表示，她全程戴着一條鑽石項鍊，所有參與的男性必須戴安全套，她自己也有定期接受檢查，所以並不擔心傳染病問題。

網傳畫面顯示，等候與艷星上床的男性從豪宅內一直排到街上，地上到處都是安全套包裝、丟棄的頭套和垃圾。幾乎所有的參與者都將自己的頭部包裹起來，如同「銀行搶劫犯一般」，許多人在現場排隊的時候就將自己脫得只剩內褲，其中不乏已婚人士，甚至還有父子同行。