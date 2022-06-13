英國買樓｜小心呢種植物 業主遭索償逾240萬 兼影響樓價及按揭

在英國買樓要小心一種植物，隨時影響按揭、樓價甚至被鄰居巨額索償！倫敦西北部一名富豪及其女友近日入稟控告鄰居，指他們家中花園的「日本虎杖」(Japanese knotweed)蔓延至其大宅，影響其出入及房屋結構，索償25萬英鎊(約241萬港元)。 經營單車旅遊生意的富豪克拉克(Christopher Clarke)與女友居於倫敦西北部的北肯薩綠地(Kensal Green)。二人入稟指鄰居沒有處理好花園的日本虎杖，導致日本虎杖蔓延至其寓所的地基、外牆及圍欄，並令後門不能正常開關。克拉克透過律師稱，該大宅於2014年12月以1,159,999英鎊(約1,120萬港元)購入，認為日本虎杖問題阻礙其樓價升值15%，認為若沒有此問題，現值可達167萬鎊(約1,610萬港元)，並指因此未能申請按揭，要求對方賠償25萬鎊。

英國物業 日本虎杖爭拗鬧上法庭 克拉克指當初購入大宅時，不知大宅所在土地有日本虎杖問題，至2015年找來專家清除；但至2017年，專家指日本虎杖原來是從隔鄰花園土壤下蔓延過來。被控告的鄰居、阿巴斯(Abbasis)夫婦反駁，指曾經採取行動清理虎杖，然而克拉克一方認為其處理得不夠徹底，指要挖走3米深泥土，才能完全清走日本虎杖。 鄰居阿巴斯夫婦又辯稱，他們於2016年才購入現址土地，其委託的專家認為虎杖早於2012年甚至更早之前，已蔓延克拉克一方，故就算克拉克蒙受樓價損失，也是一早鑄成，不關他們的事。法官將於稍後裁決。