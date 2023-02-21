英國超市蔬果短缺 貨架清空 有超市限購(多圖)

英國超市蔬果短缺，《每日郵報》指當地多間超市的蔬果，包括番茄、燈籠椒、青瓜、青椒、生菜及椰菜花等貨量不足，一上貨便被搶購一空，有部分Asda超市實施限購，上述蔬菜以及袋裝沙律和覆盆子等，每人限買3份。

英國食物｜顧客︰超市蔬果貨架早上已沒貨 網上有照片可見Asda及Tesco的蔬果貨架空空如也。報道引述在威爾斯城鎮霍利希德(Holyhead)購物的女顧客瓊斯(Hilary Paterson-Jones)稱，另一超市Morrisons亦有類似情況，「我在Morrisons問一位年輕店員發生甚麼事，他說貨倉無貨」。該名女顧客又說︰「在(其他超市)Aldi和Lidl也是一樣，似乎正影響所有超市……蔬果短缺近幾個月情況愈來愈嚴重，但周六早上10時就已經沒貨，令我感到震驚」。