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國際
2023-02-12 18:00:43

英國軍力｜嫌英軍規模太細 北約傳拒英領導特遣部隊

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報道指北約擔心英軍騰不出5,000名軍人，要求德國連續兩年領導特遣部隊VJTF。(路透社、資料圖片)

報道指北約擔心英軍騰不出5,000名軍人，要求德國連續兩年領導特遣部隊VJTF。(路透社、資料圖片)

北約於2014年俄羅斯吞併克里米亞及引發中東局勢緊張時，成立「高度戒備聯合特遣部隊」(Very High Readiness Joint Task Force、VJTF)，可迅速在任何地點作海陸高軍部署。部隊本應每年由不同的成員國輪替，如去年由法國領導下，曾於2月派駐羅馬尼亞，以在俄烏戰事中加強對羅馬尼亞及北約盟友領土的防衛。

部隊今年由德國輪替，原定最遲明年1月1日再交棒給英國，但有德國傳媒引述英國國防部消息稱，北約已要求德國「頂替多一年」，因英國軍力太小，騰不出5,000名軍人編列入須於2至5日部署的VJTF。根據與北約的協議，編作VJTF的人員不能「身兼兩職」，不能同時有其他任務。

英媒指英國陸軍規模為幾百年來最小。(路透社、資料圖片)

英媒指英國陸軍規模為幾百年來最小。(路透社、資料圖片)

英國軍力｜大力軍援烏克蘭 國防開支比重未增加

消息人士並指，除了軍人人數外，國防預算不足以及向烏克蘭提供軍援等原因，亦令英軍彈藥短缺；另目前亦有不少英軍被調派訓練烏克蘭軍隊。英國《每日郵報》指，有軍方高層稱目前英軍軍力是自二戰以來最弱、陸軍規模是400年以來最小，海軍規模則較1982年福克蘭戰爭時縮一半。

報道並指，英國是烏克蘭最大軍援國，去年提供了23億英鎊(約217億港元)，但國防開支並未見增加，前首相卓慧思及約翰遜曾稱會提高國防預算佔GDP的比率，惟現任首相辛偉誠並未作此承諾。據報英國目前國防預算佔GDP約2%，低於美國及俄羅斯的4%及5%。

英國首相辛偉誠(左)日前接見烏克蘭總統澤連斯基。(路透社)

英國首相辛偉誠(左)日前接見烏克蘭總統澤連斯基。(路透社)

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