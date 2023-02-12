英國軍力｜嫌英軍規模太細 北約傳拒英領導特遣部隊

北約於2014年俄羅斯吞併克里米亞及引發中東局勢緊張時，成立「高度戒備聯合特遣部隊」(Very High Readiness Joint Task Force、VJTF)，可迅速在任何地點作海陸高軍部署。部隊本應每年由不同的成員國輪替，如去年由法國領導下，曾於2月派駐羅馬尼亞，以在俄烏戰事中加強對羅馬尼亞及北約盟友領土的防衛。

部隊今年由德國輪替，原定最遲明年1月1日再交棒給英國，但有德國傳媒引述英國國防部消息稱，北約已要求德國「頂替多一年」，因英國軍力太小，騰不出5,000名軍人編列入須於2至5日部署的VJTF。根據與北約的協議，編作VJTF的人員不能「身兼兩職」，不能同時有其他任務。