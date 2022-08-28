英國通脹｜清潔工不滿加薪罷工 「垃圾山」處處 憂爆衛生危機

蘇格蘭首府愛丁堡近日街上遍布棄置食物包裝和殘渣，垃圾桶爆滿，垃圾堆積如山。蘇格蘭垃圾收集工人不滿地方政府只建議加薪5%，幅度追不上通脹，要求與英格蘭政府工人睇齊，月薪統一為1,925英鎊(約17,724港元)。除了愛丁堡，格拉斯哥、阿伯丁等10多個地區的清潔工亦罷工，部分地區將持續至9月。

英國通脹加劇，因俄烏戰事影響能源供應，政府上調住戶能源價格上限，多個行業因不滿加薪追不上通脹，相繼罷工抗議。倫敦和蘇格蘭多地清潔工加入罷工，致垃圾沒人清理，引發嚴重衛生問題。

英國通脹｜財相：國家陷 經濟緊急狀態

在倫敦東部的紐咸區，約130名清潔工同樣不滿地方政府提出的加薪幅度，周六(27日)起罷工一星期。工會指，與當局若談判破裂，不排除有進一步行動。

英國通脹上月再創40年來新高，消費物價指數(CPI)按年升10.1%，也是40年來首次達到雙位數。百物騰貴，英國政府又宣布從10月起，將住戶能源價格上限上調8成至一年3,549英鎊(約32,677港元)。

財相查學禮(Nadhim Zahawi)表示，英國正處於「經濟緊急狀態」，情況可能持續一年半至兩年。他承認即使是每年收入達4.5萬英鎊(約41萬港元)的中產家庭，也可能需要支援。財政部正探討能幫助所有家庭的各種選項。

查學禮指，不排除將能源價格封頂，以及向能源供應商提供貸款，避免供應商把成本轉嫁消費者。