英國通脹｜約翰遜：能源帳單將令人無言以對

英國通脹加劇，因俄烏戰事影響能源供應，英國燃氣及電力市場辦公室(Ofgem)日前宣布將上調普通家庭的年度能源價格上限，令社會怨聲載道。首相約翰遜在周日(28日)於《每日郵報》(Daily Mail)撰文，形容能源帳單將令人無言以對，但指他的繼任人將會提供巨大的一籃子支援方案，但沒有說明內容。
約翰遜在文中形容，未來幾個月可能會非常艱難，能源帳單將令人無言以對，但強調巨額的納稅人金錢已承諾用於協助有需要人士。
根據《英國廣播公司》(BBC)報道，約翰遜將在擔任首相的最後一個星期，就未來能源路向發表演說；首相府消息人士說，約翰遜的演說內容將強調對長期解決方案的需求，不會只是對生活成本的短期緩衝方案。
BBC：卓慧思或考慮減稅 辛偉誠倡提供直接支援
Ofgem日前表示，英國消費者能源賬單自10月起將上調80%，平均每戶家庭年費用將升至3,549英鎊(約32,853港元)。BBC引述英國執政保守黨黨魁候選人之一外相卓慧思(Liz Truss)身邊人士，指她已排除為每人提供進一步直接支援以應對飆升的能源費用，但她的團隊強調，卓慧思正考慮所有可以幫助到國民的選項，包括進一步減稅，或通過社福系統為低收入家庭提供更有針對性的支持。至於卓慧思的競選對手、前財相辛偉誠(Rishi Sunak)就指，政府必須向所有人提供一些直接支援。
英國16萬名保守黨員將透過電子或郵寄選票，從兩人中揀選一人接任黨魁兼下任首相，投票結果預期在9月5日公布。