英國通脹｜約翰遜：能源帳單將令人無言以對

英國通脹加劇，因俄烏戰事影響能源供應，英國燃氣及電力市場辦公室(Ofgem)日前宣布將上調普通家庭的年度能源價格上限，令社會怨聲載道。首相約翰遜在周日(28日)於《每日郵報》(Daily Mail)撰文，形容能源帳單將令人無言以對，但指他的繼任人將會提供巨大的一籃子支援方案，但沒有說明內容。

約翰遜在文中形容，未來幾個月可能會非常艱難，能源帳單將令人無言以對，但強調巨額的納稅人金錢已承諾用於協助有需要人士。 根據《英國廣播公司》(BBC)報道，約翰遜將在擔任首相的最後一個星期，就未來能源路向發表演說；首相府消息人士說，約翰遜的演說內容將強調對長期解決方案的需求，不會只是對生活成本的短期緩衝方案。