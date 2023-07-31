英國通脹｜英小店貼加價告示 網民不鬧反而同情 坦白列出電費燃氣費加幅 令人咋舌

英國通脹近月雖有降溫，但電費、燃料費及食材成本仍樣樣高企，當地有炸魚薯條小店日前貼出加價告示，列明了電費、燃氣費及煮食油成本與兩年前的對比，惹不少網民同情。
網民Jerry Taylor在社交平台X(前稱Twitter)發文稱，「我所住地區的炸魚薯條店在櫥窗貼出了這東西(告示)。成本瘋狂上漲！」相中可見小店在告示中表示，由於燃氣、電力、煮食油、食材及包裝等成本史無前例上漲，小店只好於本年3月起加價，強調過去已經盡力維持售價不變，但最終仍遺憾地須把成本轉嫁予消費者，感謝顧客繼續支持。
英國通脹｜小店電費為兩年前逾3倍
告示舉例稱，該店於2021年的燃氣成本為3,746.03鎊，而2023年激增至19,995.51鎊；電費則由2021年的7,510鎊，增至2023年的28,009.91鎊；煮食油由2021年的1萬鎊，漲至2023年的2.3萬鎊，樣樣均漲幅驚人。
不少網民同情小店的經營環境，有人說「我附近的店舖也跟我說，一袋薯仔來價最近由本來的10鎊，增至25鎊！令人震驚!!」有人則批評能源公司，「真的瘋了，這些公司錄得巨額盈利」；有人則說「在這種情勢下，外出用膳已屬奢侈」。也有人指，「在威爾斯，我附近一間炸魚薯條店已倒閉，是成本上漲及顧客減少使費的結果」。