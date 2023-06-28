熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
國際
2023-06-28 12:00:00

英國通脹｜超市樣樣加價 呢樣必食產品加得最多竟達22%

分享：
英國超市的「國民菜」茄汁焗豆愈賣愈貴。(互聯網)

英國超市的「國民菜」茄汁焗豆愈賣愈貴。(互聯網)

英國通脹雖然較高峰期稍為回落，但仍然嚴重，5月消費物價指數(CPI)按年升8.7%，與4月相同。當中食品格價對小市民影響尤其大。英國《每日郵報》指當地食品價格漲幅上月為達14.6%，但超市內實際價格升幅卻不止，其中最誇張是英國人常吃的茄汁焗豆罐頭，漲幅達22%，雞蛋亦加價19%。

英國超市的蛋價亦持續高企。(互聯網)

英國超市的蛋價亦持續高企。(互聯網)

報道引述統計數字稱，當地50種最多人購買的超市產品中，茄汁焗豆及蛋黃醬6月以來價格升幅均為22%，其次是雞蛋及糖，均加價19%。其他產品亦愈賣愈貴，芝士加17%、橄欖油加16%、牛奶加14%、白麵包加13%、番茄仔加13%、魚手指加13%、雞柳加12%、牛油11%、免治牛肉加11%。

有議員不滿通脹已稍為回落但超市食品不減反加，要求超市高層到國會解釋。包括Tesco、Asda、Sainsbury及Morrisons等多間超市高層，否認「有加無減」謀取暴利，紛稱超市利潤下降，並無賺多，並聲言進口及運輸成本等上升，超市並沒有完全轉嫁在產品價格上；又指蛋類供應減少，是導致價格上升的原因。

多間超市的高層到國會接受議員質詢。(互聯網)

多間超市的高層到國會接受議員質詢。(互聯網)

英國超市產品漲幅︰

茄汁焗豆-漲22％

蛋黃醬-漲20％

糖-漲19％

雞蛋-漲19％

芝士-漲17％

葵花籽油-漲16％

橄欖油-漲16％

牛奶-漲14％

方包-漲13％

薯片-漲13％

番茄-漲13％

魚手指-漲13％

豆腐-漲12％

雞柳-漲11％

三文魚-漲11%

植物油-漲11％

洋蔥-漲11％

鹽味牛油-漲11％

牛肉碎-漲11％

*根據當地格價網站Trolley.co.uk推算

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受