英國通脹｜超市樣樣加價 呢樣必食產品加得最多竟達22%

英國通脹雖然較高峰期稍為回落，但仍然嚴重，5月消費物價指數(CPI)按年升8.7%，與4月相同。當中食品格價對小市民影響尤其大。英國《每日郵報》指當地食品價格漲幅上月為達14.6%，但超市內實際價格升幅卻不止，其中最誇張是英國人常吃的茄汁焗豆罐頭，漲幅達22%，雞蛋亦加價19%。

報道引述統計數字稱，當地50種最多人購買的超市產品中，茄汁焗豆及蛋黃醬6月以來價格升幅均為22%，其次是雞蛋及糖，均加價19%。其他產品亦愈賣愈貴，芝士加17%、橄欖油加16%、牛奶加14%、白麵包加13%、番茄仔加13%、魚手指加13%、雞柳加12%、牛油11%、免治牛肉加11%。

有議員不滿通脹已稍為回落但超市食品不減反加，要求超市高層到國會解釋。包括Tesco、Asda、Sainsbury及Morrisons等多間超市高層，否認「有加無減」謀取暴利，紛稱超市利潤下降，並無賺多，並聲言進口及運輸成本等上升，超市並沒有完全轉嫁在產品價格上；又指蛋類供應減少，是導致價格上升的原因。