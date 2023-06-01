英國通脹｜防盜竊 貨架即溶咖啡放空樽 試鞋不可穿一雙

英國通脹持續令生活開支大增下，過去一年的店舖盜竊案也增加。不少超市去年開始將奶製類食品、嬰兒配方奶粉，甚至洗衣用品等上防盜鎖或裝在防盜盒內。《每日郵報》稱，民眾日前在倫敦東北部發現連鎖超市Co-op店舖貨架上的即溶咖啡竟然是空樽，告示指這是樣本，請找店員幫助。有居民說，自從雀巢咖啡®金牌咖啡售價增至9.35英鎊(約91港元)後，它被鎖進有GPS追蹤器的防盜盒內。另有連鎖鞋店只准顧客試穿單隻鞋，似乎是防範穿一雙會被偷去。

「只可試穿單隻鞋，感店家冷漠」

在連鎖鞋店OFFICE，有網友說去試鞋時，店員竟然只准試穿單隻鞋，不可穿一雙，指店方現在政策予人「冷漠」的感覺。她又說，雙腳大小有點不同，現在不可穿一雙在店舖行幾步試下鞋子是否舒服。OFFICE回覆記者查詢稱，這不是公司慣有政策，但少部分分店或有這樣做，他們會下令各分店不可以限制顧客只可試單隻鞋子。

上月有民眾在倫敦東南部地區Kidbrooke一間Aldi超市，發現600克盒裝Lurpak牛油遭防盜網裝著，稱「英國通脹令人瘋狂」。對於食物價格漲升導致店舖盜竊增加，零售研究中心主任Joshua Bamfield稱，有部分人認為這是維持良好生活的唯一方法，但他們之前並沒有偷過東西，「店舖盜竊過去12個可怕地增加，因生活開支危機日益嚴重。零售罪案增加是否因為生活變得困難？我認為是的。」