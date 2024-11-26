英國逾260萬人聯署要求重新大選 不滿工黨違承諾 施紀賢拒妥協｜英國聯署

酒吧老闆Michael Westwood發起聯署，沒料一呼百應。(互聯網)

20:13更新︰聯署人數 英國工黨今年7月在大選中取得壓倒性勝利，結束保守黨自2010年以來的長期執政，惟時隔僅幾個月，工黨已面臨選民聯署「逼宮」。有民眾在上月31日起在英國國會網站發起聯署，要求再次舉行大選，截至本港時間周一晚上8時，聯署人數已經突破261萬人。首相施紀賢較早時表明拒絕聯署要求。 發起聯署的人士是當地一間酒吧的老闆Michael Westwood，他在聯署網站批評目前的工黨政府，違背了選舉期間作出的承諾，因此要求再次舉行大選。他其後受訪時表示，沒想過他發起的聯署會引起如此大的回響，「我在Google輸入『如何撤換首相』就彈出發動聯署的結果。於是我便做了」。他並稱國民感到被政府出賣，而從美國大選結果反映只是民眾團結，就可帶來改變。

英國聯署｜酒吧老闆發起聯署︰工黨所做的一切就是貶低英國 Westwood承認自己在7月大選投了票給保守黨，但說「我根本不熱衷於政治，只是非常愛國，而我不喜歡他們(工黨)談論這個國家的方式」，認為工黨所做的一切就是貶低英國，「我並不想將我的觀點強加給任何人。我想說的是，若你同意我的觀點，那就在請願書上簽名……這個國家有很多人不關心政治，但有這麼多人簽署請願書，這表明他們對事情的發展方式不滿意。」

英國聯署｜開徵農民遺產稅惹反彈 工黨在選舉期間曾表明不向勞動階層加稅，財相李韻晴早前公布的加稅400億措施，矛頭大部分指向僱主、富裕階層以及「非定居者」，包括把僱主支付的國民保險稅增至15%，但有僱主揚言負擔不起，恐導致減薪及裁員。此外，個人入息稅免稅額將凍結2028年度，之後將隨通脹調整，外界預期將有更多僱員跌入稅網。

更重要的是，新措施包括開徵農民遺產稅，繼承的農場價值若超過100萬英鎊，須納稅20%，日前引發大批農民示威；而削減冬季燃料補助亦惹民眾不滿。 英國聯署｜施紀賢拒絕重新大選要求 英國國會聯署網站承諾，若民眾聯署人數超過10萬，政府便須作出回應，而國會亦會考慮是否就聯署的要求展開辯論。施紀賢較早前拒絕答應重新大選的要求，指須遵從選舉制度，他其稱首份財政預算案是艱難的決定，明白會影響很多人，並指部分人在大選中不支持工黨，較對他們聯署要求重選並不意外。

英國聯署｜馬斯克發文支持 聯署連日來獲英國不少右翼政界人物轉發，美國候任總統特朗普的心腹馬斯克亦發文支持，發文說「英國人民已經受夠了一個殘暴的警察國家」，令聯署人數持續急升。特朗普曾在美國大選前，向聯邦選舉委員會(FEC)申訴，指英國工黨支持賀錦麗的行徑是公然干預美國大選，其陣營並指英國工黨「極左」，「啟發了賀錦麗危險的自由主義政策和言論」。