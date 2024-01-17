英國郵政冤案　富士通承諾賠償股價逆市下跌

日本科技公司富士通，就英國郵政的冤案出席國會的聽證會，並對受害人表示「真誠道歉」，同時承諾會對受害人作出賠償。而在日本，富士通的股票在逆市下跌，單日下跌3.6%，股價報19,555日圓。

有關的冤案是自1999年至2015年間，英國郵政採用富士通的Horizon電腦系統，錯誤地顯示一些資金從帳戶中掉失，導至數以百計的人員被指涉及盜竊或欺詐。據受害人組織指出，一些郵政分局職員，約有700人被捲入刑事案件，當中部份人更曾被囚，也有人因為抑鬱而走上絕路。