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國際
2024-01-17 16:45:02

英國郵政冤案　富士通承諾賠償股價逆市下跌

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英國郵政。(美聯社)

英國郵政。(美聯社)

日本科技公司富士通，就英國郵政的冤案出席國會的聽證會，並對受害人表示「真誠道歉」，同時承諾會對受害人作出賠償。而在日本，富士通的股票在逆市下跌，單日下跌3.6%，股價報19,555日圓。

有關的冤案是自1999年至2015年間，英國郵政採用富士通的Horizon電腦系統，錯誤地顯示一些資金從帳戶中掉失，導至數以百計的人員被指涉及盜竊或欺詐。據受害人組織指出，一些郵政分局職員，約有700人被捲入刑事案件，當中部份人更曾被囚，也有人因為抑鬱而走上絕路。

富士通歐洲區的總監派特森出席國會聽證會。(美聯社)

富士通歐洲區的總監派特森出席國會聽證會。(美聯社)

富士通歐洲區的總監派特森（Peter Patterson）周二（16日）在英國國會上表示：「我們的系統確實存在錯誤以及缺陷，而且我們又協助郵政對那些郵政分局職員提出起訴。」他續指：「我認為這裡我們有企業的道德責任。我們將會在那些分局員工的賠償基金中，佔一部份並作出貢獻。」據傳媒報道，已有超過2,700名現任或前任郵政分局的職員向政府的賠償計劃申請索償，不過多數的受害人指那些賠償仍然不足夠。

僅93人獲得翻案

在公眾要求下，當局在2020年調查有關事故的責任問題，而派特森指出他們願意與政府合作，計算富士通需要支付多少的賠償。另外，至今約700名被檢控的員工，只有93人的定罪獲推翻。在有關事件之後，富士通在日本的股價受挫。今日日本收市報19,555日圓，較之前一日跌730日圓，跌幅3.6%。

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