英國鄰里｜「慈悲」茹素老婦 屋內養老鼠嚇傻街坊 辯稱︰佢哋唔會走過隔離屋！

屋企有老鼠點算？鼠患如何解決？若你問這位女士，她會回答︰「飼養牠們！」英國近日一單鄰里糾紛鬧上法庭，一名茹素及堅拒殺生的73歲老婦，以慈悲的心對待在家中出沒的老鼠，沒驅趕之餘更主動餵飼鼠群，與鼠為伴。老婦住在當地常見的排屋的中間一戶，左右相連的另外兩戶人家，因此飽受鼠患困擾，但老婦堅稱不關她事，因為她家中的老鼠是其「寵物」，好食好住不會走過隔離屋！

英國鄰里｜茹素老婦家中「養老鼠」屢勸不改

該名老婦Margaret Manzoni住在埃塞克斯郡(Essex)的St Osyth，她本月被法庭就其「養鼠為患」一事罰款1,500英鎊。

當地市政府過去曾多次派員上門，向Manzoni提供協助，並叮囑她處理雜草叢生的花園、停止餵飼野鳥及找滅鼠組幫忙，然而Manzoni無視建議，繼續「養鼠」，堅稱老鼠有她照顧，不會貿然跑到隔離屋去。然而事實並非這樣，惡臭及老鼠亂竄，令鄰居被迫搬走。

當局於今年4月首次檢控Manzoni，但無論是多次派員上門檢查、提供協助、發出法律聲明，甚至告上法庭，Manzoni仍我行我素；遂於本月再次檢控Manzoni。裁判司裁決時表示，法庭稱尊重被告茹素的個人信念，以及其選擇的居住環境，但鼠患影響到鄰居的生活品質，她卻坐視不理，並不恰當。

