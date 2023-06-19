英國鄰里｜自建車房被投訴太高阻礙景觀 英退休警被迫斥近14萬改造︰我唔明有咩問題 !

事主Steve Bull於2019年獲當局批准加建車房，但規定高度不得高於4米。然而，他最終嘔心瀝血打造出5.7米高的車房，引發街坊及市議員不滿，指他影響區內景觀，令Bull被迫花1.4萬英鎊改建。Bull之後入紙把車房改矮至4.5米獲批，但街坊仍然不滿，認為當局應該根據原定方案，限制高度在4米或以下。

英國鄰里｜事主︰車房很美 街坊︰令人眼冤

Bull對於街坊窮追猛打氣憤難平，「我原意是改善物業質素，這裡是我買來給女兒及孫兒住。我用了優質材料興建車房，完全不明白為何有人反對」，「我有時會想，究竟他們有甚麼問題——我已找來很好的石材建造牆壁，手工也非常高質」。

但街坊不以為然，47歲鄰居Kelly Skinner表示，「大家住這裡是因為花園外望的美景……當這座5.7米高的屋頂出現，甚麼也看不到了。它阻礙景觀，令人眼冤。泊車為甚麼要起那麼高？」她並稱，「該車房就像他在花園建造多一間屋，這是我見過的最大車房，真的太誇張。」