英國醫療｜乳癌復發醫生竟當「長新冠」35歲女護士猝逝 根本從未染新冠

英國一名35歲女護士乳癌復發，但醫生竟誤診為長新冠，問題是她根本從未感染新冠肺炎。女護士最終在被診斷為「長新冠」後死亡。

居於伍爾弗漢普頓(Wolverhampton)、35歲的威廉絲(Brogan Williams)於2018年12月乳頭出現異常，她及丈夫起初以為是她懷孕所致。之後她去作乳房檢查，至2019年1月，不幸確診罹患第3期乳癌。經過連串治療及切除雙乳後，2020年10月威廉絲體內已無癌細胞，被認為康復。

未料不久之後，她感到背痛及氣促，但因疫情未能找醫生面診，而其兩位主診醫生又認為她如此年輕，乳癌應該不會那麼快就翻發。至2021年2月，威廉絲於是去照脊椎磁力共振(MRI)，以確定背痛原因，而顯示脊骨沒事，一切正常。