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國際
2023-10-12 12:00:00

英國醫療｜乳癌復發醫生竟當「長新冠」35歲女護士猝逝 根本從未染新冠

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英國醫療｜威廉絲與丈夫及女兒。(互聯網)

英國醫療｜威廉絲與丈夫及女兒。(互聯網)

英國一名35歲女護士乳癌復發，但醫生竟誤診為長新冠，問題是她根本從未感染新冠肺炎。女護士最終在被診斷為「長新冠」後死亡。

居於伍爾弗漢普頓(Wolverhampton)、35歲的威廉絲(Brogan Williams)於2018年12月乳頭出現異常，她及丈夫起初以為是她懷孕所致。之後她去作乳房檢查，至2019年1月，不幸確診罹患第3期乳癌。經過連串治療及切除雙乳後，2020年10月威廉絲體內已無癌細胞，被認為康復。

未料不久之後，她感到背痛及氣促，但因疫情未能找醫生面診，而其兩位主診醫生又認為她如此年輕，乳癌應該不會那麼快就翻發。至2021年2月，威廉絲於是去照脊椎磁力共振(MRI)，以確定背痛原因，而顯示脊骨沒事，一切正常。

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乳癌｜胸背痛醫生指患「新冠肺」

2021年7月18日，威廉絲因胸痛，上樓梯時感覺如被人大打拳打背脊，而去急症室求醫，醫生指她罹患長新冠中的「新冠肺」(Covid lung)，意指因新冠肺炎而導致肺部受損，著她回家休息。

9日後，院方告訴威廉絲，其日前所做的電腦掃描報告顯示其乳癌復發並擴散至肺部，認為她只剩兩周壽命，建議她作保守治療。最終威廉絲於10月9日離世，遺下丈夫及一名女兒。

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