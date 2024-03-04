英國醫療｜急症室新措施捱轟 病人須用iPad答14頁問題 「你是否大量失血？」

英國公立醫院跟不少地方的醫院一樣，輪候的病人眾多，有關方面為增加診症及分流效率，在部分醫院試行讓求診者自行用院內iPad提交身體狀況資料。然而有問題的長達14頁，每題都要答「是」、「否」或「不確定」，當中包括情況危急的問題，如「你是否大量出血？」等，被批荒謬。

英國醫療｜問求診者面、嘴、喉嚨是否突然勁腫

有關系統是名為「緊急護理中心自助計劃」(Urgent Care Centre self-service)的一部分，「緊急」得來又「自助」，看來已有點矛盾。當地傳媒指，求診者要自行在iPad上回答14頁問題，包括上述的「你是否大量失血？」(Have you lost a lot of blood？)，並介紹大量失血的定義可以是血液噴灑或噴射而出，又或流出的血量多得形成「一灘血」，求診者需答「是」、「否」或「不確定」。另一問題則問呼吸困難者，「你的唇、面部、舌頭、口腔或喉嚨，有否突然急劇地腫脤？」(Have you got sudden rapid swelling of the lips, face, tongue, mouth or throat？)