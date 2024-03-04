英國醫療｜急症室新措施捱轟 病人須用iPad答14頁問題 「你是否大量失血？」

英國公立醫院跟不少地方的醫院一樣，輪候的病人眾多，有關方面為增加診症及分流效率，在部分醫院試行讓求診者自行用院內iPad提交身體狀況資料。然而有問題的長達14頁，每題都要答「是」、「否」或「不確定」，當中包括情況危急的問題，如「你是否大量出血？」等，被批荒謬。
英國醫療｜問求診者面、嘴、喉嚨是否突然勁腫
有關系統是名為「緊急護理中心自助計劃」(Urgent Care Centre self-service)的一部分，「緊急」得來又「自助」，看來已有點矛盾。當地傳媒指，求診者要自行在iPad上回答14頁問題，包括上述的「你是否大量失血？」(Have you lost a lot of blood？)，並介紹大量失血的定義可以是血液噴灑或噴射而出，又或流出的血量多得形成「一灘血」，求診者需答「是」、「否」或「不確定」。另一問題則問呼吸困難者，「你的唇、面部、舌頭、口腔或喉嚨，有否突然急劇地腫脤？」(Have you got sudden rapid swelling of the lips, face, tongue, mouth or throat？)
英國醫療｜問求診者有否吞下有毒物質
系統還會問求診者「你在這裡是否因為你嘗試了結生命？」(Are you here because you've tried to end your life？) ，並問「你有否服食或吞下任何有毒或有害物質？」然後長篇大論地講解︰「例如，毒品、過量的藥物、其他人的藥物、清潔用品、植物，或電池和磁力等物品。若是兒童，就亦包括他們喝了酒。」(For example, drugs, an overdose of medicine, medicine meant for someone else, cleaning products, plants, or an object like a battery or magnet. For children this also means they have drunk alcohol.)
除上述有關身體狀況的問題外，還有一條問題問求診者「出生時的性別」，然後極其細心地解釋，說這個自助系統想知的是「登記人出生時的性別，而並非他們的性別認同」，指醫生需要掌握這資訊作相關診治，並建議有3種情況，包括若協助求診者不知道登記人出生時的性別、他們不想提供此資訊，又或以上「男」、「女」選項都不能代表他們時，就應該向工作人員提出。
英國醫療｜團體狠批︰求診者又病又驚點識寫？
英媒報道指，有關iPad系統已在多間NHS醫院試行，部分位於倫敦南部。報道形容，記者採訪時，其中一間醫院負責要求病人「填iPad」的工作人員表現尷尬，工作人員並承認就算求診者正在流血，也需要在等候室「填iPad」。有當地關注長者團體批評有關計劃「危險」，擔心會令病人延誤受診而搞出人命，「有些病人，包括長者，到達急症室時已極為不適及緊張，根本不能填數碼問卷」，「他們想要做的第一件事是與真正的人交談，讓專業人員詢問他們問題，並作適當分流」。