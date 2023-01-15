英國醫療｜英格蘭哪區叫救護車要等最久？要等多久？

英國醫療情況是不少人關心的問題，英格蘭哪區叫救護車最快？《每日郵報》整理英國公立醫療系統國民保健服務(NHS)的去年12月的數據，指英格蘭西南部(South West)是叫救護車需等候最久的地區。
報道指，英格蘭去年12月的救護車等候時間大幅延長，其中第2級緊急的個案，救護車平均需時逾90分鐘才到達，較目標時間18分鐘大增；此最不緊急的第4級，情況最惡劣地區更要等待逾6小時。
英國醫療｜救護車緊急情況分4級
當地的緊急個案級別分為4級，最高的第1級包括心臟驟停及嚴重過敏反應等，救護車抵達的目標時間為7分鐘；次一級的第2級包括心臟病發、中風、燒傷及癲癇症發作等，救護車抵達的目標時間為18分鐘；第3級包括懷孕後期的狀況、不嚴重燒傷及糖尿病等，救護車抵達的目標時間為2小時；第4級則包括上吐下瀉及尿道感染等，救護車抵達的目標時間為3小時。
英格蘭各區中，以西南部的救護車「最慢」，第1及2級情況的平均需時均最長，分別為13分11秒及2小時29分鐘。至於救護車最快到達的地區則是懷特島郡(Isle of Wight)，其中第2級別個案救護車平均需時39分45秒抵達，其餘3個級別亦算快。
英格蘭各區的救護車抵達時間︰
東密德蘭 (East Midlands)
第1級個案︰10分54秒
第2級個案︰2小時16分5秒
第3級個案︰5小時24分9秒
第4級個案︰5小時42分15秒
東英格蘭 (East Of England)
第1級個案︰11分54秒
第2級個案︰2小時6分
第3級個案︰5小時10分51秒
第4級個案︰6小時16分34秒
懷特島郡(Isle of Wight)
第1級個案︰10分55秒
第2級個案︰39分45秒
第3級個案︰1小時43分15秒
第4級個案︰1小時56分20秒
倫敦(London)
第1級個案︰10分34秒
第2級個案︰1小時23分33秒
第3級個案︰2小時24分21秒
第4級個案︰3小時52分22秒
東北英格蘭(North East)
第1級個案︰8分51秒
第2級個案︰1小時26分23秒
第3級個案︰4小時11分2秒
第4級個案︰2小時25分1秒
西北英格蘭(North West)
第1級個案︰9分58秒
第2級個案︰1小時12分11秒
第3級個案︰5小時16分7秒
第4級個案︰6小時14分8秒
中南英格蘭(South Central)
第1級個案︰10分55秒
第2級個案︰54分2秒
第3級個案︰3小時58分24秒
第4級個案︰4小時30分46秒
東南英格蘭(South East Coast)
第1級個案︰11分2秒
第2級個案︰46分14秒
第3級個案︰3小時52分13秒
第4級個案︰5小時5分14秒
西南英格蘭(South Western)
第1級個案︰11分2秒
第2級個案︰2小時39分12秒
第3級個案︰5小時45分6秒
第4級個案︰5小時28分8秒
西密德蘭(West Midlands)
第1級個案︰9分14秒
第2級個案︰1小時31分10秒
第3級個案︰4小時48分31秒
第4級個案︰4小時33分46秒
約克郡(Yorkshire)
第1級個案︰11分19秒
第2級個案︰1小時18分1秒
第3級個案︰3小時32分43秒
第4級個案︰3小時15分44秒