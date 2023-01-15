英國醫療｜英格蘭哪區叫救護車要等最久？要等多久？

英國醫療情況是不少人關心的問題，英格蘭哪區叫救護車最快？《每日郵報》整理英國公立醫療系統國民保健服務(NHS)的去年12月的數據，指英格蘭西南部(South West)是叫救護車需等候最久的地區。 報道指，英格蘭去年12月的救護車等候時間大幅延長，其中第2級緊急的個案，救護車平均需時逾90分鐘才到達，較目標時間18分鐘大增；此最不緊急的第4級，情況最惡劣地區更要等待逾6小時。

英國醫療｜救護車緊急情況分4級 當地的緊急個案級別分為4級，最高的第1級包括心臟驟停及嚴重過敏反應等，救護車抵達的目標時間為7分鐘；次一級的第2級包括心臟病發、中風、燒傷及癲癇症發作等，救護車抵達的目標時間為18分鐘；第3級包括懷孕後期的狀況、不嚴重燒傷及糖尿病等，救護車抵達的目標時間為2小時；第4級則包括上吐下瀉及尿道感染等，救護車抵達的目標時間為3小時。 英格蘭各區中，以西南部的救護車「最慢」，第1及2級情況的平均需時均最長，分別為13分11秒及2小時29分鐘。至於救護車最快到達的地區則是懷特島郡(Isle of Wight)，其中第2級別個案救護車平均需時39分45秒抵達，其餘3個級別亦算快。