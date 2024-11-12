英國醫療｜11歲女因盲腸炎死亡 4醫生均誤診

事件日前作醫學聆訊。死者為就讀6年級的11歲女童Lacey Brookman，她於2021年4月開始出現上述徵狀，10天後，母親透過電話為她看普通科醫生，醫生認為她是病毒感染。3日後，女童情況沒有好轉，母親向另一位普通科醫生尋求第二醫療意見，該醫生懷疑她盲腸炎。

英國一名11歲女童因腹痛、嘔吐及便秘求醫，但4位醫生先後誤診，無人懷疑她盲腸炎，結果女童盲腸爆裂並拖延太久，在手術後不久死亡。

女童轉送至兒科專科病房並隨即接受手術，雖然成功切除盲腸，但術後情況欠佳，須再接受其他手術，最終因多重器官衰竭，於6 月4日在國王學院醫院(King's College Hospital)死亡，距離她初次求診約兩個月時間。

據報醫生因為女童的病徵並非典型的盲腸炎病徵而誤診，驗屍官在庭上指女童患的是一種特殊類型的急性盲腸炎「acute retrocaecal appendicitis」(指「急性後盲腸炎」，發炎位置位於盲腸後方)，資歷淺的人員未必對其有足夠知識，同時亦強調超聲波檢查的重要性。