英國醫療｜17歲女被6醫生誤診後死亡 母曾表憂慮卻被指杞人憂天

移民英國除買樓外，不少港人都重視當地的醫療服務。英國一名17歲少女的個案，近日成為了當地醫療界的一個警惕。
少女Ruby Fuller因連月感到不適，包括膊頭痛、疲倦及面腫等，先後求診了7次，合共涉及6位醫生，然而當中沒有一位醫生正確診斷出她的病，全部都說她壓力太大、敏感，又或受天氣影響，甚至覺兩母女杞人憂天，認為她根本沒甚麼大不了。
兒童癌症｜母上網搜尋稱患癌 醫生否定 指太後生
據報少女的母親Emma Jones曾經上網在Google搜尋她的病徵，結果得出非常嚇人的可能性。但當她把自己的憂慮直接告訴醫生，問醫生「她會否患癌？」醫生卻一笑置之，不以為然地說「不會發生在17歲身上，她太年輕了」。
之後Jones再帶女兒轉醫生，當去見第7位醫生，亦是她長久以來第8次求診，這位醫生奇怪她於短短幾個月看了多個醫生，很有耐性地問症，終於發現事有蹊蹺，指出Fuller頸上有硬塊，同時發現她的腹部有不尋常的瘀痕、血壓亦高，立即轉介她接受專科醫生進一步檢查。
兒童癌症｜少女第8次求診終確診「非何杰金氏淋巴瘤」
幾日後，令人絕望的報告出爐，證實Fuller患上「非何杰金氏淋巴瘤」，並已屆第3期，已擴散至她胸腔內，隨時可令她停止呼吸。經過連月來的化療及幹細胞移植，Fuller病情一度好轉，然後癌症隨即以血癌形式復發。Fuller最終在家中寧養治療，在家跟家人和貓貓度過最後的日子，並一起回憶以前去過的地方、一起吃過最好的朱古力布朗尼。
兒童癌症｜確診患癌後10個月離世
Fuller最終於2020年5月，即她被診斷患癌10個月後、血癌出現後22日離世，終年僅18歲。
英媒指出，英國每年有38.5萬宗癌症新症，但當中只有少於100宗涉及25歲以下年輕人，有專家認為這是醫生掉以輕心的原因，「一位普通科醫生可能每執業5至10年，才會遇到一名兒童癌患者……因此就算求診的兒童有癌症徵狀，他們也認為應該不會是癌症」。Fuller的父母雖心痛欲絕，但近日與慈善組織合作，希望女兒的例子可以令當地醫生及公眾，更警惕兒童癌症。