英國醫療｜17歲女被6醫生誤診後死亡 母曾表憂慮卻被指杞人憂天

Ruby Fuller因持續不適求診，直至第7位醫生才發現她有不尋常之處。(互聯網)

移民英國除買樓外，不少港人都重視當地的醫療服務。英國一名17歲少女的個案，近日成為了當地醫療界的一個警惕。

少女Ruby Fuller因連月感到不適，包括膊頭痛、疲倦及面腫等，先後求診了7次，合共涉及6位醫生，然而當中沒有一位醫生正確診斷出她的病，全部都說她壓力太大、敏感，又或受天氣影響，甚至覺兩母女杞人憂天，認為她根本沒甚麼大不了。

兒童癌症｜母上網搜尋稱患癌 醫生否定 指太後生

據報少女的母親Emma Jones曾經上網在Google搜尋她的病徵，結果得出非常嚇人的可能性。但當她把自己的憂慮直接告訴醫生，問醫生「她會否患癌？」醫生卻一笑置之，不以為然地說「不會發生在17歲身上，她太年輕了」。