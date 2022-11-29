英國醫療｜5歲童喉痛病情急變 醫院無視家人哀求 稱無床位「只得一位醫生」拒收 終多重器官衰竭亡(有片)

英國發生一宗引發社會議論的醫療事故，一名5歲男童因喉嚨發炎求醫，父母萬萬沒料到愛兒最終竟會因此死亡。據報男童在病況急轉直下，出現連醫生也直言「前所未見」的嚴重扁桃腺發炎後，在醫院苦等多個小時，父母苦苦哀求下，仍被院方以病床不足、全院只得一名醫生為由拒收。男童被迫回家後情況繼續轉差，須由白車送往另一間醫院，終因肺炎及多重器官衰竭不治。
5歲男童納希爾(Yusuf Mahmud Nazir)於本月12日喉嚨痛，看門診後獲處方抗生素，但一日後父母見他病情毫無改善，便載他到南約克郡的羅瑟勒姆醫院(Rotherham General Hospital)看急症。家人在院內等了數小時才見到醫生，醫生說納希爾患有「他見過的歷來最嚴重扁桃腺發炎」，但院方無視家人哀求，拒絕讓納希爾留院接受抗生素靜脈注射，據報當時納希爾已有呼吸困難情況。
英國醫療｜5歲童呼吸困難 家人哀求入院靜脈注射抗生素
納希爾回家後情況愈來愈差，至18日無法說話及飲食，父母立即叫救護車，納希爾被送往另一間醫院、謝菲爾德兒童醫院(Sheffield Children's Hospital)。納希爾靜脈注射抗生素後，病情一度好轉，可再吃喝，但至23日情況惡化死亡。
納希爾的叔叔艾哈邁德(Ahmed)向傳媒申冤，稱假如羅瑟勒姆醫院第一時間准納希爾住院，他便不用死。艾哈邁德憶述被拒入院的對話，「我們求院方幫助，我說『懇請你們幫幫我，我已無處求援，他需要靜脈注射抗生素，他有呼吸困難』」，但「他們(院方)不想知，只說『我們無醫生，無床位，無法憑空變出床位』，又說『有很多小童大排長龍，不只是你的小孩』，我說『是的，但他(納希爾)急須治療』，院方人員回答『其他小童也是啊』」。
英國醫療｜院方員工著家人「向那些只給我們一位醫生的高層投訴」
艾哈邁德聲言，羅瑟勒姆醫院拒絕讓納希爾入院後，其感染便擴散至肺部，導致器官衰竭，「若他獲(及早)靜脈注射抗生素，他會尚在人世，可以像過去一樣跟我們一起玩。我們失去了一名可愛的小孩……」，「我們(向院方)不斷請求又請求又請求，但都不得要領……他們只說『我們只得一位醫生，你要我們怎樣？我們沒有床，你要我們怎樣？我們沒有位置給他留院，你要我們怎樣？向高層投訴，不要向我們。向那些只給我們一位醫生的高層投訴』。」家人要求院方及政府交代及檢討，指若納希爾的死能令有關方面改善，令其他兒童不重蹈覆轍，家人便於願足矣。
院方向納希爾一家致哀，承諾徹查事件，又保證急症室內有提供適切的兒科服務，但稱院內不設兒童深切治療病床，反而謝菲爾德兒童醫院則有提供。