英國醫療｜5歲童喉痛病情急變 醫院無視家人哀求 稱無床位「只得一位醫生」拒收 終多重器官衰竭亡(有片)

英國發生一宗引發社會議論的醫療事故，一名5歲男童因喉嚨發炎求醫，父母萬萬沒料到愛兒最終竟會因此死亡。據報男童在病況急轉直下，出現連醫生也直言「前所未見」的嚴重扁桃腺發炎後，在醫院苦等多個小時，父母苦苦哀求下，仍被院方以病床不足、全院只得一名醫生為由拒收。男童被迫回家後情況繼續轉差，須由白車送往另一間醫院，終因肺炎及多重器官衰竭不治。 5歲男童納希爾(Yusuf Mahmud Nazir)於本月12日喉嚨痛，看門診後獲處方抗生素，但一日後父母見他病情毫無改善，便載他到南約克郡的羅瑟勒姆醫院(Rotherham General Hospital)看急症。家人在院內等了數小時才見到醫生，醫生說納希爾患有「他見過的歷來最嚴重扁桃腺發炎」，但院方無視家人哀求，拒絕讓納希爾留院接受抗生素靜脈注射，據報當時納希爾已有呼吸困難情況。

英國醫療｜5歲童呼吸困難 家人哀求入院靜脈注射抗生素 納希爾回家後情況愈來愈差，至18日無法說話及飲食，父母立即叫救護車，納希爾被送往另一間醫院、謝菲爾德兒童醫院(Sheffield Children's Hospital)。納希爾靜脈注射抗生素後，病情一度好轉，可再吃喝，但至23日情況惡化死亡。 納希爾的叔叔艾哈邁德(Ahmed)向傳媒申冤，稱假如羅瑟勒姆醫院第一時間准納希爾住院，他便不用死。艾哈邁德憶述被拒入院的對話，「我們求院方幫助，我說『懇請你們幫幫我，我已無處求援，他需要靜脈注射抗生素，他有呼吸困難』」，但「他們(院方)不想知，只說『我們無醫生，無床位，無法憑空變出床位』，又說『有很多小童大排長龍，不只是你的小孩』，我說『是的，但他(納希爾)急須治療』，院方人員回答『其他小童也是啊』」。