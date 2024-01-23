英國鋼琴家倫敦直播表演 中國攝製隊阻拍攝：我們有肖像權(有片)

英國一位知名鋼琴家近日在倫敦火車站直播即興演奏時，鏡頭拍到聲稱為中國電視台拍攝節目的中國遊客，被對方斥侵犯了其肖像權，中國遊客更要求鋼琴家不能拍攝他們的容貌，警方一度介入。影片曝光後引發網民熱議，至今有362萬人觀看。 英國鋼琴家「K博士」卡瓦納（Brendan Kavanagh）上周五（19日）在倫敦St. Pancras火車站的街頭鋼琴進行公眾表演，期間身後不遠處站著數名手持中國國旗的遊客。他以為身後是來自日本的攝製隊，一度於直播指向他們介紹，後來卡瓦納的同伴與一位女士傾談後，得知他們是來自中國，為駐歐洲的中國電視台進行拍攝工作。

惟期間，團隊一名中國女子趨前向卡瓦納表示鏡頭不能拍攝他們整個團隊的容貌，因為他們為中國電視台拍攝節目，過程不能曝光，態度還算客氣。卡瓦納堅持認為火車站為公眾地方，有拍攝自由。隨後，一名中國男子指他們擁有「肖像權」，「因為我們跟其他人有協議，不能在網絡上出現」，更揚言有權訴諸法律追究。 鋼琴家被指觸碰中國女子及種族歧視 這時候另一名中國女子加入爭論，表示自己也是英國公民，卡瓦納拿着對方手持的中國國旗說：「你拿着一支中國國旗。」中國男子隨即變得激動，高聲重複大叫「別碰她！」，要求道歉，又斥對方種族歧視。