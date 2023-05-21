英國雕刻家性虐女兒日記曝光　示威者爬鷹架敲毁BBC總部雕像作品

英國男子為了抗議一名雕刻家染指女兒，爬上施工鷹架敲擊破壞雕刻家為BBC製作的雕像。（示意圖／pexels）

記者高珞曦／綜合報道

一名男子爬上英國《BBC》總部前方施工中的鷹架，使用手中的鐵槌敲擊雕像以示抗議。這宗抗議行動的導火線是創作這座雕像的雕刻家吉爾（Eric Gill）在自己的日記當中，寫下了如何性虐待他的女兒的記錄。

去年就曾遭人攻擊

英國BBC報道，這個遭人使用鐵槌敲擊抗議的雕像，是根據英國文豪莎士比亞作品《暴風雨》（The Tempest）的角色「米蘭公爵」、「精靈」為腳本而製成，由於創作這個雕像的雕刻家吉爾涉及性侵害女兒，許多人要求移除這個雕像。

這個雕像創作於1930年代，今次為第2度受到攻擊。去年一位抗議男子手持鐵鎚敲擊這個雕像，當時造成的損害到現在都還沒有修好。倫敦大都會警察局表示，今年當地時間5月20日凌晨4時15分接到通報，一名男子爬上施工鷹架，正在破壞雕像。