英國雕刻家性虐女兒日記曝光　示威者爬鷹架敲毁BBC總部雕像作品

記者高珞曦／綜合報道
一名男子爬上英國《BBC》總部前方施工中的鷹架，使用手中的鐵槌敲擊雕像以示抗議。這宗抗議行動的導火線是創作這座雕像的雕刻家吉爾（Eric Gill）在自己的日記當中，寫下了如何性虐待他的女兒的記錄。
去年就曾遭人攻擊
英國BBC報道，這個遭人使用鐵槌敲擊抗議的雕像，是根據英國文豪莎士比亞作品《暴風雨》（The Tempest）的角色「米蘭公爵」、「精靈」為腳本而製成，由於創作這個雕像的雕刻家吉爾涉及性侵害女兒，許多人要求移除這個雕像。
這個雕像創作於1930年代，今次為第2度受到攻擊。去年一位抗議男子手持鐵鎚敲擊這個雕像，當時造成的損害到現在都還沒有修好。倫敦大都會警察局表示，今年當地時間5月20日凌晨4時15分接到通報，一名男子爬上施工鷹架，正在破壞雕像。
吉爾早在1940年已過世
警方發言人表示，由於雕像的高度以及當時的狀況，不太可能安全地控制這名男子，於是請來專家到場協助處理。上午7時，這名戴著蜘蛛俠面具的男子，靠在鷹架上面斥罵警察。警方為了安全考慮，拉起警戒線，隨著對峙時間加長，警戒線也逐漸擴大，包括到周圍的攝政街與BBC的新廣播大樓。
上午11時30分，抗議男子仍然倚靠在施工鷹架上面，警察也仍然在警戒線內保持戒備。BBC大樓為了整修雕像，大樓入口早在5月9日開始，已經暫時封閉，這個雕像的維修工程預計6月19日結束，其創作者吉爾早在1940年已經過世。
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