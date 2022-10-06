英國電費｜電費貴到爆酒吧難捱 被迫完全唔開燈 點解反而大受歡迎？

英國電費急升，民眾商戶都叫苦。康瓦爾郡(Cornwall)一間酒吧為慳電費索性完全唔開燈，而改用蠟燭照片，難得顧客出奇地受落，覺得好浪漫。

該間英國慳電酒吧是位於小鎮卡姆爾福德(Camelford)的The Masons Arms。酒吧每逢周一都舉辦「燭光之夜」，老闆娘Kate Chawner-Woods直認難頂電費由2018年8月的平均700鎊，急升至3,000鎊，「當我打開電費帳單，心想『我們要怎應付啊』」，「那真的非常恐怖，我們都擔心冬天會怎樣，數額增幅龐大，我們的電費比租金已低不了多少」。

英國電費｜老闆娘︰讓酒吧時光倒流數百年

老闆娘之後跟酒客閒談吐苦水時，一言驚醒。酒客跟她說，何不把燈都關掉，讓酒吧回到過去，回復「原貌」？她細想後決定逢星期一只點蠟燭不開燈，讓酒吧時光倒流至1753年開幕時的模樣。「晚上6點我們就會熄燈，人們都很喜歡，我們上星期一有65個客，比平時大增……而且氣氛超好，人人看來都很喜歡，酒吧變得浪漫，大家聊天時比平時健談得多」。

目前未知燭光之夜能為酒吧省回多少電費，老闆娘預測可以節省4%。酒吧其他慳電措施包括把燈膽換成LED、減少冰箱及雪櫃的使用數量，以及在冬季不用電暖爐，而蠟燭的溫度也可減少對暖氣的需求。

老闆娘說如果「燭光之夜」保持良好反應，擬每周增加多一日，「我們這樣做(節省成本)非常重要，因為來酒吧是街坊生活十分重要的一部分，目前人人的日子都艱難，不單止是商戶，人人都在捱」，「我們想街坊來酒吧，度過一些溫暖時光，因為這可能較在自己家中開暖爐更划算」。