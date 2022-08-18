英國食物｜有商機？最新民調揭英人最愛食中菜！一種本土美食反被嫌棄

外國的中餐總不乏咕嚕肉及炒麵，英國的亦是。(互聯網)

移民英國擔心驚食物難吃？認為英國人最鍾意食炸魚薯條(Fish and Chips)？英國近期一項民調揭示不少外國美食都受英國人喜愛，而最受歡迎的竟是中菜！英國名物炸魚薯條只排在美食榜第二位，愈年輕就愈嫌棄炸魚薯條。

英國飲食｜年輕英國人最愛中菜

英國Times Radio委託民調機構YouGov進行國民最愛外賣美食調查，逾1,700名受訪者中，有25%揀選中菜為最愛的外賣美食，其次才是有19%人支持的炸魚薯條，而第三位是印度菜(13%)，薄餅(13%)緊隨其後。美國人最愛的漢堡包及炸雞，各只得3%受訪英國人支持。至於泰菜及日本菜，估唔到原來不太受英國人歡迎。

在香港，不少人認為老人家先鍾意食中菜，然而該民調揭示最愛中菜的英國人年齡組別，竟是18至24歲的年輕人，而他們更是最嫌棄炸魚薯條的一群，只有7%說最鍾意這國民菜。

英國食物｜老人家才愛炸魚薯條？

調查並發現，炸魚薯條的支持者隨年齡遞增，25至49歲群組有10%最愛炸魚薯條，50至64歲者則有22%力撐這菜式，而65歲以上受訪者，更有36%人揀選炸魚薯條為至愛！

英國人至愛外賣美食

菜式/最愛比率

中菜 25%

炸魚薯條 19%

印度菜 17%

薄餅 13%

土耳其烤肉(Kebab) 4%

泰菜 4%

漢堡包 3%

炸雞 3%

日本菜 2%

墨西哥菜 1%

其他 3%

不知道 7%