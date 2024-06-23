英國首富家族剝削罪成判監　家傭日做18小時收約70元

英國最富有的印度裔辛杜賈（Hinduja）家族的4名成員，因剝削印度籍工人被定罪，判處4年到4年半有期徒刑。根據指控，他們不僅沒收工人的護照、禁止他們外出，每日工時更超過18小時。

根據《BBC》等英媒，4名被告分別為78歲的普拉卡什（Prakash Hinduja）、75歲的妻子卡邁爾（Kamal Hinduja）以及他們56歲的兒子阿杰（Ajay Hinduja）和50歲的媳婦娜姆拉塔（Namrata Hinduja）。

控方：花在狗身上的錢更多

3位被從母國帶往瑞士日內瓦豪宅工作的印度工人控訴，他們每天工作長達18小時，每日薪水只有7英鎊（約69.1港元），僅不到瑞士法律要求的十分之一。工人們還說，被告不僅沒收了他們的護照，還不准他們外出。

審判期間，檢察官還稱，辛杜賈家族花在狗身上的錢，甚至比在幫傭身上的花費還多。另一方面，辯方律師阿薩爾（Robert Assael）聲稱，工人獲得充足福利，沒有被隔離，可以自由離開豪宅。阿薩爾主張，工人們「感謝辛杜賈家族提供了他們一個更好的生活」。