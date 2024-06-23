英國首富家族剝削罪成判監　家傭日做18小時收約70元

英國最富有的印度裔辛杜賈（Hinduja）家族的4名成員，因剝削印度籍工人被定罪，判處4年到4年半有期徒刑。根據指控，他們不僅沒收工人的護照、禁止他們外出，每日工時更超過18小時。
根據《BBC》等英媒，4名被告分別為78歲的普拉卡什（Prakash Hinduja）、75歲的妻子卡邁爾（Kamal Hinduja）以及他們56歲的兒子阿杰（Ajay Hinduja）和50歲的媳婦娜姆拉塔（Namrata Hinduja）。
控方：花在狗身上的錢更多
3位被從母國帶往瑞士日內瓦豪宅工作的印度工人控訴，他們每天工作長達18小時，每日薪水只有7英鎊（約69.1港元），僅不到瑞士法律要求的十分之一。工人們還說，被告不僅沒收了他們的護照，還不准他們外出。
審判期間，檢察官還稱，辛杜賈家族花在狗身上的錢，甚至比在幫傭身上的花費還多。另一方面，辯方律師阿薩爾（Robert Assael）聲稱，工人獲得充足福利，沒有被隔離，可以自由離開豪宅。阿薩爾主張，工人們「感謝辛杜賈家族提供了他們一個更好的生活」。
身家高達370億英鎊
法官21日判定4名被告剝削和非法就業罪名成立，判處其4年至4年半的有期徒刑。法官痛批被告「動機自私」，稱辛杜賈家族「利慾薰心」。至於更嚴重的人口販運罪名，則獲判不成立。對此，被告辯護律師阿薩爾表示將提出上訴：「我很震驚，我們將與之抗爭到底。」
據悉，普拉卡什與卡邁爾以健康狀況不佳為由，長期缺席審判。阿杰和納姆拉塔確實出庭，但沒有到場聽取判決。
辛杜賈家族是辛杜賈集團的所有者，為涉足石油、天然氣和銀行業的跨國集團，業務遍及38國，擁有約20萬名員工。報道稱，辛杜賈家族的身家高達370億英鎊（約3,654億港元）。被告普拉卡什是集團創辦人的三子，主要負責集團的歐洲業務。
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