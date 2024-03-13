英國首次測試「龍火」雷射武器成功　每發成本僅100元(有片)

這款「龍火」雷射導能武器(LDEW)由英國國防科學技術研究室(Defence Science and Technology Laboratory，DSTL)與Leonardo、MBDA 和 QinetiQ合作開發的首款 50kW 雷射武器。雖然並未公布目標尺寸重量和航速，但 DSTL 表示，龍火具備極高的精準度，試射中成功擊中一公里外一枚 1 英鎊硬幣，且單發成本僅需 10 英鎊，整體開發成本將控制在 1 億英鎊之內，未來在面對無人機或飛彈等飽和式攻擊時，能有更低成本的防禦手段。

由英國國防科學技術研究室主導開發的首款 50kW 雷射武器「龍火」(Dragonfire)，近日在位於蘇格蘭的赫布里底射擊場進行首次試射，成功擊落空中標靶。這款每發成本僅需 10 英鎊(折合約100港元)的武器，可望於5年內正式服役，大幅提升英軍陸基與海基防空戰力。

新型武器長期成本難以計算成隱憂

龍火兼具高科技性能和低成本優勢，未來可望在裝甲車與海軍艦艇上配備，應對各種飛彈、炮彈與無人機威脅。開發團隊估計，龍火可在5年內登上英國皇家海軍艦艇上開始服役。

不過，美國海軍近日才發生因為雷射武器採購沒有先例，導致這種新型武器的長期持有成本無法計算，使得採購預算編列進度緩慢。因此，同樣首度開發出雷射武器的英軍，即使在龍火開發完畢後，可能也將面臨同樣難以計算長期成本的情況。