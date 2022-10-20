英國首相卓慧思辭職 上任僅44天成任期最短命英揆

英國迷你預算案令市場震盪，也迫使上任僅44天的首相卓慧思今日宣布辭職，成為歷來上台時間最短的英國首相，破了1827年時任首相、突然離世的坎寧(George Canning)119天紀錄，時間之短在英國政壇前所未有，震驚各界。卓慧思稱，將留任至下星期，直至保守黨選出黨魁接任首相。分析認為，她迅速解決這場政治亂局，但保守黨內還未就接替她的人選達成共識，質疑該黨能否避免提早大選，而在野工黨領袖施紀賢在她宣布辭職後，已立即要求提早大選。

向英王查理斯三世表達請辭意願

卓慧思在首相府發表聲明稱，在經濟和國際局勢極度不穩時上任，家庭和商界均擔心能源費上升，她當選保守黨黨魁獲授權改變此情況；其政府提出能源補貼和削減國民保險供款，惟在目前情況下，她「已無法履行有關授權」。她又說，曾與英王查理斯三世通話，表達請辭意願，並指保守黨將在一星期內舉行黨魁選舉。卓慧思昨晚接受國會質詢時，還稱自己是鬥士堅拒辭職，但不足24小時情況峰迴路轉，她先召見負責保守黨黨魁選舉的下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪，兩人在首相府短暫會面後，她隨即宣布請辭。